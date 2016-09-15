Самые активные пользователи 4G-интернета «МегаФона» живут в Зубово-Полянском районе

Компания «МегаФон» составила рейтинг активности пользователей 4G-интернета в Республике Мордовия. Среди 18 районов, где оператор уже запустил скоростную сеть, самым «качающим» стал Зубово-Полянский.

В настоящее время сеть четвертого поколения «МегаФона» работает на территории, где проживает 92% населения республики. Оператор проанализировал пользовательскую активность в районах - за пределами Саранска и Рузаевки.

Выходные и будни

По общему объему скачанного интернет-трафика в сети 4G за три летних месяца лидером стал Зубово-Полянский район. Ему принадлежит первенство по средним показателям как выходных дней, так и будней. Второе место по суммарному объему «буднего» 4G-трафика разделили Чамзинский и Ичалковский районы. «Бронза» также оказалась сразу у двух районов - Торбеевского и Ардатовского.

По суммарному трафику выходных дней ближайшими конкурентами лидера стали Ичалковский район, он занял второе место, и Чамзинский - третье место.

В целом по республике именно выходные становятся временем наивысшей активности 4G-пользователей «МегаФона», когда жители решают вопросы быта и развлечений с помощью интернета. Наименьший объем мобильного трафика приходится на разгар рабочей недели - среду.

«Личный зачёт»

Вершина рейтинга по среднему объему интернет-трафика 4G на одного пользователя выглядит следующим образом. Победили абоненты из Темникова, каждый из которых в среднем за месяц выкачивает трафик, равный

3-4 фильмам, - это только по сети 4G. Второе место досталось интернет-пользователям, проживающим в Ичалках, а третье разделили абоненты сразу трех райцентров - Дубенок, Зубовой Поляны и Торбеева.

Высокоскоростной райцентр

Третьим параметром в рейтинге стала средняя скорость интернета 4G. Наивысшую среднюю скорость показали замеры в Краснослободске - более 60 Мбит/, «серебро» достается Лямбирю, где скорость составила 55 Мбит/с, «бронза» - Чамзинке за показатель 51 Мбит/с.

«Начиная строительство сети 4G, мы сразу планировали обеспечить доступ к скоростному мобильному интернету не только в Саранске, но и в большинстве районных центров Мордовии. Сейчас скорости доступа в районах ничем не уступают Саранску и Рузаевке. А это равные возможности в получении самой свежей информации, использовании интернета для работы и развлечений», - говорит директор регионального отделения «МегаФона» в Мордовии Андрей Васильев.