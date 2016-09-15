Филиал «Мордовэнерго» продолжает реализацию инвестиционной программы

Одним из основных направлений инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» в 3 квартале 2016 года является выполнение мероприятий по технологическому присоединению ряда новых социальных объектов. В их числе реконструкция и строительство линии 10 кВ по заявке Мордовской ипотечной корпорации для обеспечения электроэнергией жилых домов в пригородном поселке Луховка. Также предусмотрено строительство кабельной линии 10 кВ, воздушной линии 0,38 кВ и трансформаторной подстанции 10/0,38 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов в селе Булгаково Кочкуровского района.

В рамках программы по подготовке объектов электросетевой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 г. продолжается строительство энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции (ПС) «Посоп» 110/10 кВ в г. Саранске.

В рамках создания систем телемеханики и связи продолжаются реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса ПС 110/10 кВ «Краснослободск» и организация резервного канала связи на ПС 110 кВ «Ковылкино».

Реализация этих мероприятий позволит в соответствии с планом выполнить годовую инвестпрограмму «Мордовэнерго». Над успешной реализацией программы работают также в других филиалах ПАО «МРСК Волги»: «Ульяновские распределительные сети», «Пензаэнерго», «Оренбургэнерго», «Чувашэнерго», «Самарские распределительные сети» и «Саратовские распределительные сети».