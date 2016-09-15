В Мордовию прибудет образ Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение»

Жители республики смогут поклониться древней чудотворной иконе и главной святыне Русской православной церкви за рубежом. В смутные 20-е годы прошлого века, во время Гражданской войны, икона была вывезена из России и нашла свое постоянное место пребывания в Нью-Йорке. Вновь она была представлена для поклонения верующим в нашей стране лишь через 90 лет - в 2009 году. В организации этого события активное участие принимал архимандрит, а ныне митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. С 2009 года икона «Знамение» ежегодно прибывает к месту своего обретения в Курскую епархию для поклонения верующих. Жители республики смогут поклониться древней чудотворной иконе и главной святыне Русской православной церкви за рубежом. В смутные 20-е годы прошлого века, во время Гражданской войны, икона была вывезена из России и нашла свое постоянное место пребывания в Нью-Йорке. Вновь она была представлена для поклонения верующим в нашей стране лишь через 90 лет - в 2009 году. В организации этого события активное участие принимал архимандрит, а ныне митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. С 2009 года икона «Знамение» ежегодно прибывает к месту своего обретения в Курскую епархию для поклонения верующих.

В этом году святыне смогут поклониться и жители Мордовии, прибытие чудотворной иконы в нашу республику ожидается 4 октября.

- Хочется отметить, что прибудет именно чудотворная икона, а не ее список, - пояснил на пресс-конференции протоиерей Алексей Селезнев. - Великая святыня в течение шести дней объедет всю республику и будет выставлена в Свято-Феодоровском кафедральном соборе в Саранске (4-6 и 8-9 октября), Никольском кафедральном соборе в Ардатове (6-7 октября), храме Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного в Атяшеве (7 октября) и Воскресенском кафедральном соборе в Краснослободске (7-8 октября). Сопровождать икону будет хранитель иконы - викарий Восточно-Американской епархии епископ Манхэттенский Николай. Но стоит иметь в виду, что в планах возможны изменения и коррективы.

Такое принесение древнего и намоленного образа Пресвятой Богородицы абсолютно беспрецедентно и станет поистине историческим событием в духовной жизни Мордовии. Планируется, что в первые дни пребывания иконы в Мордовии доступ к ней будет круглосуточным, далее - по обстоятельствам, все будет зависеть от количества людей, желающих поклониться святыне. Кстати, верующие могут попросить у образа Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение» обо всем, что тяготит сердце.

У этой иконы очень интересная история. 8 сентября 1295 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, небольшая дружина охотников из Рыльска прибыла на промысел к реке Тускоре, в 27 верстах от Курска. Один из охотников, высматривая добычу в лесу, нашел небольшую икону, лежавшую лицом вниз на корне дерева. Едва он поднял икону, чтобы рассмотреть ее, как из того места, где лежала икона, забил сильный многоводный источник чистой воды. Охотник со спутниками общими усилиями сейчас же срубили небольшую часовенку, в которой и поставили обретенную икону «Знамения» Божией Матери. Жители Рыльска, узнав о новоявленной иконе, стали посещать ее для поклонения, и от иконы стали источаться многочисленные чудотворения. В 1383 году Курская земля подверглась разграблению монголо-татарскими отрядами. Они взяли священника в плен, а часовню решили сжечь. Но часовня, несмотря на все усилия, не загоралась, тогда озлобленные враги схватили святую икону, рассекли ее на две части и бросили их в разные стороны, а часовню все-таки сожгли. По преданию через некоторое время русского священника выкупили из плена. Иерей Боголюб вернулся в свое отечество и поселился опять на своем прежнем месте, где стояла часовня. Здесь он скоро нашел расколотые части чудотворной иконы, сложил их вместе, и они тотчас же срослись настолько плотно, что не осталось никакого следа от этого повреждения - только в том месте, где была расколота икона, показалась «аки роса». В 1676 году чудотворная Икона «выезжала» на Дон для благословения казацких войск, а в 1812 году в действующую против французов армию Кутузова отсылался список с иконы.Также перед этой иконой молился и ещё ребенком получил свое первое исцеление преподобный Серафим Саровский.