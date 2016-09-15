«Качество образования должно быть высоким в каждой школе!»

- Почему у нас одни школы переполнены, а другие не работают на проектную мощность? - поинтересовался на состоявшейся в понедельник планерке в горадминистрации мэр Саранска Петр Тултаев. - Можно делать какие угодно рейтинги школ, но от народного рейтинга никуда не деться. Пример - две школы на Светотехстрое. Родители предпочитают водить своих детей в ту школу, которая находится дальше от дома и через дорогу, лишь бы ребенок получал хорошие знания. Сразу же возникает вопрос о педагогических кадрах этой не пользующейся популярностью школы. С такими учебными заведениями надо тщательно разбираться.

Градоначальник распорядился сделать анализ работы каждой саранской школы, чтобы иметь четкую картину.

- Кадры в школах должны постоянно обновляться, - подчеркнул Петр Тултаев. - У директора и педагогов должны гореть глаза, учителя должны идти в ногу со временем, тогда и качество образования будет выше. Если нужно будет заменить часть коллектива - заменим! Наша цель - сделать все саранские школы одинаково востребованными и престижными. Каждая школа должна быть статусной. А статус школе дают хорошие ученики. Ребенок в школе должен развиваться всесторонне, получать качественные знания по предметам. К началу учебного года необходимо готовить не только стены, приводить в порядок парты и стулья, но и учителей готовить к работе! Со своей стороны мы будем стараться делать все возможное, чтобы содержать учебные заведения в надлежащем виде.

Петр Тултаев пообещал в ближайшее время обсудить сложившееся положение в саранских школах на городском педсовете, который будет проведен после всестороннего изучения этого вопроса.