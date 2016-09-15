«Приоритет - продукция на экспорт»

В минувшую пятницу в РДК прошло торжественное собрание в честь Дня машиностроителя. Работников отрасли поздравил Глава Мордовии Владимир Волков: «Для республики машиностроение, дающее вместе со смежными промышленными отраслями более 50% валового регионального продукта, является важнейшей отраслью экономики, поистине её сердцем и мотором. Все вы, десятки тысяч ваших коллег на промышленных предприятиях республики своим ежедневным трудом создаёте надёжную основу для поступательного движения вперёд, для стабильного развития нашей страны и республики».

Глава региона отметил, что сегодня Мордовия, как и вся страна, сталкивается с серьезными экономическими вызовами: «Я понимаю вашу обеспокоенность за будущее предприятий. Хочу всех успокоить: мы не оставим вас и продолжим оказывать поддержку отраслям, которые оказались в зоне риска».

Благодаря своевременным мерам поддержки Правительства России и Мордовии целый ряд заводов сегодня выходит на прежние объёмы производства. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в прошлом году в республике было открыто 17 новых производств и заводов, создано более 2000 рабочих мест. В 2015 году реализовано промышленной продукции на сумму свыше 130 млрд рублей, или на 16% больше, чем в 2014 году. В свою очередь, за 8 месяцев текущего года реализовано промышленной продукции уже на 93 млрд рублей, что на 14% больше уровня прошлого года.

«Лучшие показатели по росту выработки на одного работающего в этом году на предприятиях «Цветлит» (рост в 7,5 раза), заводе «Рузхиммаш» (почти в 3 раза), «ВКМ - Сталь» (в 2,2 раза), - отметил Глава Мордовии. - Благодаря этому на ряде предприятий машиностроения хорошими темпами растёт заработная плата работников. Здесь можно отметить «Цветлит», «НефтехГазМаш», «Саранский завод точных приборов», завод специальных преобразователей».

«В этом году многие наши предприятия кратно увеличили реализацию инновационной продукции. Это «Биохимик» (в 16 раз), «Неон» (в 7 раз), «Лидер - Компаунд» (почти в 5 раз), «Лисма» (в 3,5 раза), а также «Станкостроитель», «Саранский приборостроительный завод», «Саранский завод автосамосвалов», «МордовАгроМаш» и другие, - подчеркнул Глава республики. - Одновременно с увеличением производства мы решаем задачи долгосрочного, перспективного развития. Мы делаем ставку на тех, кто намерен добиваться успеха, вкладывать средства в техническое обновление, завоёвывать глобальные рынки. Предприятиям, которые готовы решать такие задачи, будет оказано всестороннее содействие.

С этого года у нас работает программа «Повышение конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия» до 2020 года. В результате её реализации должно быть создано более 1200 высокопроизводительных рабочих мест, а прирост экспортной выручки увеличится на 25 млн долларов.

Я обращаюсь к руководителям наших заводов, ко всем работникам и специалистам. В республике имеются хорошая производственная база, колоссальный научно-исследовательский потенциал. Есть всё, чтобы дать миру принципиально новые, прорывные технологии, идеи и решения!

Надо идти вперёд, и идти по своей дороге! Разрабатывать и внедрять уникальные наукоёмкие приборы, образцы сложной техники. Запускать в серийное производство по-настоящему конкурентоспособную продукцию. Необходимо преодолеть излишнюю зависимость от зарубежных технологий. И если раньше мы ориентировались на импортозамещение, то приоритет сейчас - продукция на экспорт».