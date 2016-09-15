«Химмаш дубль 2»

В Верховном суде Мордовии стартовал второй процесс по делу Юрия Шорчева и его подельников. Их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе «Химмаш» - одной из наиболее одиозных преступных группировок Мордовии. Первый процесс длился около 3 лет. Но перед вынесением вердикта присяжных выяснилось, что это длительное судебное разбирательство закончится ничем. 20 июня этого года коллегия предоставила суду для проверки вердикт, во время изучения которого были выявлены противоречия ответов результатам голосования на 28 вопросов. В связи с этим присяжным необходимо было вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений. Однако трое «судей из народа» не явились на судебное заседание, а их замена была невозможна из-за отсутствия запасных присяжных. В связи с некомплектом коллегии присяжных судебное разбирательство было признано недействительным и решено начать рассмотрение дела с отбора новых присяжных.

Фигуранты

Одним из лидеров группировки «Химмаш» следователи называют президента фонда «Содействие» Юрия Шорчева. Помимо него под суд пойдут еще 8 человек: Ковалев, Оськин, Видякин, Вотяков, Панькин, Богачев, Годунов, Силантьев. Половина из них пришли в зал суда самостоятельно, в свое время им заменили содержание под стражей на домашний арест, поскольку некоторые находились за решеткой аж с апреля 2009 года. При этом Шорчев и Ковалев уже отбывают наказание. В ноябре 2013 года Октябрьский районный суд приговорил Юрия Шорчева к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Авторитетный товарищ был признан виновным в вымогательстве на сумму около 85 млн руб. В июле 2011 года Ленинский суд отмерил 12 лет строгого режима и Сергею Ковалеву. Он был признан виновным в вымогательстве рынка в Рузаевке.

Среди преступлений, которые инкриминируются Шорчеву и компании, - организация и участие в преступном сообществе, бандитизм, шесть убийств, покушения на убийства, многочисленные вымогательства на десятки миллионов рублей, незаконный оборот оружия.

«Андрея Борисова мы не убивали»

В зале Верховного суда Мордовии царит настоящий аншлаг. Чтобы уместить всех желающих, приходится ставить дополнительные стулья. Государственное обвинение по делу поддерживают три прокурора, да и подсудимые не подкачали - у некоторых из них по два адвоката и общественные защитники. Среди потерпевших в зале присутствует Любовь Арюткина - ее сын был убит по приказу верхушки «Химмаша».

Вскоре в зале суда появляются 12 присяжных и еще 14 запасных. Большинство из них женщины, многие присяжные в возрастной категории 40-60 лет. Присутствующие, включая судью, встречают заседателей стоя.

Перед началом процесса журналистам удалось задать Юрию Шорчеву несколько вопросов. Ответы на них, как и ожидалось, были в одном ключе - «Никакое мы не преступное сообщество, никого не убивали и вообще судят невиновных».

- Правоохранители утверждают, что вы всячески затягиваете дело, так ли это?

- Перед вынесением вердикта по первому процессу присяжную облили краской, из-за этого вердикт не состоялся, потом судья взял самоотвод, и теперь дело будут рассматривать повторно еще пару лет. Почему он взял самоотвод? Видимо, чтобы нас не оправдать. Так что в затягивании дела мы ни при чём. Если бы этого не произошло, нас бы оправдали!

- Кому выгодно, чтобы ваше дело так долго тянулось?

- Ну, это долго объяснять... Если коротко, то определенным сотрудникам правоохранительных органов и некоторым людям, которые пытаются захватить мой бизнес.

- Правоохранители считают вас лидером группировки «Химмаш»…

- Врут, - улыбаясь, отвечает Шорчев.

- Что вы можете сказать по поводу обвинения вас и Ковалева в убийстве Андрея Борисова?

- Да, нас действительно в этом обвиняют. Могу сказать, что мы с Ковалевым его не убивали.

- Борисова убил Ч. (сокращено редакцией) по кличке Фермер, - подключается к беседе Ковалев. - Свалили вину на нас. Из того же пистолета этот человек и его люди убили Слугина, Шичкина, Янбаева. Всех этих людей убивали в Ковылкине. Эти преступления не раскрываются. Если эти убийства будут раскрыты, на скамье подсудимых разместится настоящее преступное сообщество - Ч. и все те, кто его крышует. На нашем процессе Ч. и его люди, участвовавшие в убийствах, выступают тайными свидетелями. Ч. вообще выступает за свидетелей под тремя разными фамилиями. Это дело ангажировано! Я вообще находился за границей, когда убивали Борисова. У нас есть видеозапись, как Ч. заказывает убийство других людей, мы приносили ее в суд, нам сказали, что это не имеет отношения к делу.

- Мы за то, чтобы те, кто убивал Борисова, сидели на скамье подсудимых, - продолжает Ковалев. - Посмотрите, кто сидит на скамье подсудимых, - показывает на своих подельников. - Работники горгаза, директор завода, автослесарь, таксист. Это преступное сообщество? Настоящее преступное сообщество между тем находится в Ковылкине.

Процесс начался с того, что сторонам предоставили возможность выступить перед присяжными со вступительным словом. Первым к «судьям из народа» обратился представитель прокуратуры РМ Владимир Шадрин. Гособвинитель сразу же предупредил, что им необходимо запастись терпением, поскольку речь затянется на 1,5 часа, и коротко обозначил, в чем обвиняются Шорчев и компания - всего в 31 преступлении.

Далее в материале мы приводим точку зрения правоохранительных органов на преступления, в которых обвиняют подсудимых по делу «Химмаша».

Боевое звено

Конец 90-х годов прошлого века известный саранский криминальный деятель Андрей Борисов встречал на подъеме - именно в это время он создает группировку, получившую условное наименование «Химмаш-Борисовские», которая с ноября 2003 года стала называться просто «Химмаш». Цель у этого преступного сообщества ничем не отличалась от притязаний других криминальных структур - установление доминирующего положения в Мордовии и систематическое обогащение «братков». Группировка вначале имела довольно сплоченный и постоянный состав, каждый из членов осознавал свою принадлежность к ней и знал о планах «развития». Была и соответствующая иерархия - руководитель, структурные подразделения, «старшие» и «молодые». Основу материально-финансовой базы составляла общая «касса», где концентрировались доходы от подконтрольных коммерческих предприятий, деятельность которых приносила легальные доходы, а также деньги, получаемые членами группировки за участие в качестве учредителей в работе различных коммерческих предприятий.

Деньги из «кассы» делились между членами преступного сообщества, а также направлялись на общие нужды, в том числе финансирование криминальных операций. Для силовых акций «Химмаш» использовал свою устойчивую вооруженную группу, делавшую самую грязную работу.

Следствие полагает, что именно Юрий Шорчев создал и руководил боевым звеном группировки, куда привлек Оськина, Богачева и Сорокина. Оськин в банде был назначен «старшим» и доводил до своих архаровцев приказы Шорчева. За свою «работу» братки получали ежемесячное денежное вознаграждение.

По мнению правоохранителей, Шорчев сам планировал силовые операции, распределял роли и назначал исполнителей, подыскивал и приобретал оружие для банды. Кстати, в арсенале сообщества имелись автоматы Калашникова - АК, АКМ, АКСУ, пистолеты - ТТ, ПМ, WALTHER, обрезы охотничьих ружей, взрывные устройства и гранаты.

В «боевой спецгруппе» поддерживалась жесткая внутренняя дисциплина, которая основывалась на беспрекословном исполнении всех указаний. За нарушение порядков следовало быстрое наказание вплоть до физического устранения. Члены боевого звена регулярно тренировались в умении хорошо обращаться с оружием и отрабатывали тактику нападений (чтобы не повторять свои первые ошибки), учились заметать следы преступлений, усваивали правила конспирации и поведения в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. В их распоряжении имелись автомобили и современные по тем временам мобильные средства связи.

Юничев

В октябре 1997 года Юрий Шорчев дал указание боевому звену заняться членом противоборствующей бригады Ряшитом Юничевым - выследить его и ликвидировать вместе с охранниками. 11 октября 1997 года примерно в 13 часов около жилого дома по ул. Сущинского стрелки «Химмаша» открыли огонь из автомата Калашникова и пистолета ПМ по машине с оппонентами. Было произведено одиннадцать выстрелов из автомата и три из пистолета. В салоне расстрелянной «десятки» находились Юничев, Лемайкин, Чепарев и Грачев. Юничев и его охранники получили серьезные ранения, однако убить стрелкам так никого и не удалось.

Манеров

Осенью того же 1997 года Оськин получил задание от Шорчева устранить одного из самых влиятельных в Саранске деятелей того времени - 42-летнего Рифата Манерова. Для выполнения задания киллера снабдили взрывным устройством с пультом дистанционного управления. Бомбу заложили возле подъезда дома № 96 по ул. Большевистской. Почти весь день исполнитель прождал жертву в подвале соседнего дома, но Манеров так и не появился. Подрывник ушел, а наутро следующего дня бомба у подъезда рванула самопроизвольно.

Несмотря на провал первого покушения, задача по устранению Манерова оставалась в силе. Час пробил 14 декабря 1997 года. Поздним зимним вечером Оськин и Богачев встретились рядом с 4-м корпусом МГУ - около офиса частной фирмы «Визит МС» на ул. Советской, 23. Туда по имевшимся «разведывательным данным» утром должен был пожаловать Манеров. Но как сделать все наверняка? Вторая промашка могла обойтись исполнителям очень дорого. Засаду решили организовать в самом офисе. Преступники проникли через чердак в соседнее помещение, затем проломили стену в офис фирмы, забрались внутрь и приготовились к встрече. На месте Оськин передал Богачеву пистолет ТТ, а себе оставил автомат Калашникова.

15 декабря около 9 часов утра Манеров вместе со своими людьми подъехал к зданию на машине. Как только он вошел в офис, стрелки сразу же открыли огонь. Приятели поспешили Манерову на помощь, но дверь в помещение была уже заблокирована. Попасть внутрь им удалось, только вырвав решетку с окна тросом, привязанным к машине. Однако к тому времени налетчики успели скрыться через проделанную в чердаке дыру. Рифат Манеров скончался на месте от 19 огнестрельных ранений.

Сюбаев

2 марта 2000 года «борисовские» устранили одного из лидеров «копеевской» группировки Рафаэля Сюбаева. В тот день примерно в 10 часов утра к дому № 48 по улице Пушкина подъехал автомобиль «Волга». Водитель остался в машине, а 26-летний охранник Алексей Лаврентьев поднялся в квартиру на втором этаже, в которой проживал один из соучредителей светотехстроевских рынков Рафаэль Сюбаев. Через несколько минут Сюбаев и Лаврентьев вышли из подъезда и направились к автомобилю. Следом за ними из-за двери, ведущей в подвал, выбежали двое парней в масках. Один из них открыл стрельбу в упор из автомата Калашникова. Не менее семи пуль поразили Сюбаева, две пули угодили в Лаврентьева. Когда жертвы уже лежали на снегу, второй из нападавших подбежал к предпринимателю и произвел контрольный выстрел из пистолета ТТ в голову Сюбаева, не оставив ему шансов на выживание. Что же касается Лаврентьева, его доставили в реанимационное отделение больницы, где медики фактически подарили парню вторую жизнь, ведь одна из пуль попала ему в голову. По версии прокуратуры, в расстреле Сюбаева и Лаврентьева по заданию Шорчева принимал участие все тот же дуэт - Оськин и Богачев.

Покушение на Виттенберга

В феврале 2001 года Шорчев решил подмять под себя предпринимателя Бориса Виттенберга, а когда тот отказался платить за крышу - дал задание Оськину и Богачеву устранить коммерсанта. Строптивого предпринимателя решили подорвать с помощью взрывного устройства. Оськин и Богачев заложили бомбу возле подъезда дома № 6 по ул. Есенина и стали ждать выхода жертвы, наблюдая за обстановкой с расстояния. Около 9 часов утра коммерсант вышел из дома вместе с охранником и отправился к машине. С помощью пульта дистанционного управления взрывное устройство было приведено в действие. Однако подрывники замешкались и нажали на кнопку с опозданием - Виттенберг и охранник уже успели отойти на безопасную дистанцию.

Усманов

В августе 2001 года Шорчев с одобрения Борисова решил устранить представителя «шиндяпинской» преступной группировки - 24-летнего Рафаэля Усманова - и захватить его коммерческие объекты. На выполнение задания снова были брошены Богачев и Оськин.

23 августа 2001 года стрелки выследили Усманова и настигли его возле дома № 2 в Дачном переулке. В здании располагались различные фирмы, одну из них и посещал Усманов. Примерно в 13 часов он вышел из подъезда на улицу, навстречу ему выбежали двое парней, лица которых были скрыты масками. Стрелки с близкого расстояния сделали по 4 выстрела из двух пистолетов ТТ. Пули попали Усманову в грудь и голову, он скончался на месте расправы.

Арюткин

Агрессивная борьба за контроль над бизнес-структурами приносила свои плоды - химмашевские постепенно стали обрастать финансовым «жирком», в активе у них значились уже многие предприниматели, исправно отстегивающие дань за крышу. В это время в группировке усиливается влияние Валерия Арюткина - под ним тогда находились почти все предприниматели поселка Луховка и ряд торговых точек в самом Саранске, да и команда его насчитывала уже несколько десятков человек. В 2002 году у Арюткина (он официально числился директором фирмы «Аркомет») возникают серьезные разногласия с лидером группировки Борисовым, формально - по финансовым вопросам. И вскоре Оськин и Богачев получили приказ устранить Арюткина.

6 марта 2002 года Оськин, Богачев и Сорокин (последний во время следствия покончил с собой в СИЗО - прим. ред.) устроили засаду у дома № 33а по ул. Невского. Они спрятались в пустующей квартире на первом этаже и открыли огонь из автомата и пистолетов, когда к дому на машине подъехал Арюткин. Позже на месте происшествия были обнаружены автомат Калашникова, стреляные гильзы от него, а также от пистолетов ПМ и ТТ. Арюткину удалось выжить лишь чудом - он укрылся в каменном проеме под низким балконом. От верной гибели жертву спасло появление на месте расстрела тогдашнего начальника республиканского УБОП Виталия Глинского и его подчиненного - они открыли ответный огонь по стрелкам, после чего киллеры предпочли убраться. С ранениями живота, предплечья и грудной клетки Валерий Арюткин был госпитализирован в больницу.

После покушения директор «Аркомета» сделал нужные выводы и перебрался в Ульяновск, а весь его бизнес перешел к «борисовским». Но спустя год он почему-то решил вернуться в Саранск. Руководство группировки снова отправило людей на его ликвидацию. 19 марта 2003 года киллеры ворвались в офис Арюткина на улице Рабочей и сначала расстреляли его охранника Нугаева, а затем в кабинете и самого Валерия.