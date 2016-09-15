«В трудные времена народ всегда консолидируется»

Вчера в пресс-центре Дома печати состоялся «круглый стол», посвящённый предварительным итогам единого дня голосования, в котором приняли участие эксперты и представители политических партий.

Открывая встречу, руководитель Научного центра социально-экономического мониторинга Мордовии Валентин Конаков озвучил результаты анонимного анкетирования, которое проводили сотрудники центра в августе. Вопросы касались отношения жителей Мордовии к идущим на выборы политическим партиям.

- Суммируя результаты, можно сказать, что мы не обнаружили негатива со стороны опрошенных ни к одной из партий, представители которых прошли в Государственную думу РФ, - рассказал Валентин Конаков. - Напомню, что опрос проходил в период начала агитационной кампании, таким образом, достаточно высокий процент опрошенных ещё не определился с выбором партии, за которую они отдали бы свой голос. Таких оказалось почти 17 процентов. Также анкета содержала вопросы, касающиеся отношения людей к политике президента, а также к политике, которая осуществляется в республике. Абсолютное большинство опрошенных ответили - одобряю или скорее одобряю.

Данные, которые были получены в ходе анкетирования (люди отвечали на вопрос «За какую партию вы бы отдали свой голос, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье?»), прямо согласуются с результатами голосования жителей республики на прошедших выборах.

Руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Тимур Гераськин отметил, что «в 2011 году партия отказалась участвовать в местных выборах в Мордовии, что привело к тяжёлым последствиям. Партия сделала выводы, и было принято решение, что мы примем участие в выборах. Причём оно было достаточно масштабным. Пока сложно говорить о результатах, но уже сейчас ясно, что, по всей видимости, «Справедливая Россия» преодолевает проходной порог в городской совет Саранска.

Те, кто следил за результатами выборов, могут подтвердить, что по России наша партия потеряла достаточно много избирателей, фактически половину. Партии предстоит сделать выводы о причинах такого падения, но в республике мы видим противоположную картину. Динамика голосования по сравнению с прошлым годом составила 70%.

Хочу сказать, что все члены избирательных комиссий оказывали нашим кандидатам максимальную поддержку, и к их работе никаких нареканий мы не имеем. Что касается агитационных материалов, они нами распространялись без всяких проблем, предоставлялись информационные площадки. Что касается проведения выборов, региональный штаб следил за ходом голосования, в него входили в том числе иногородние представители. На совете партии были признаны только три нарушения, два из которых не носят существенного характера».

«Мы начали подготовку к выборам практически сразу после окончания предыдущих, - рассказал координатор мордовского регионального отделения партии «ЛДПР» Евгений Тюрин. - К выборам 18 сентября мы пришли с нашим партийным лозунгом - «ЛДПР помогает». В период агитации со стороны органов власти мы не чувствовали никакого давления или препятствий нашей деятельности. Агитационные материалы не срывались и не уничтожались. В период выборов никаких нарушений в отношении партии «ЛДПР» и её представителей не зафиксировано.

По предварительным данным, наша партия в республике вышла на второе место после «Единой России». Наш лидер Владимир Жириновский отметил динамику роста наших избирателей в Мордовии».

Подводя итог пресс-конференции, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ, профессор Валерий Юрчёнков назвал время, в которое мы живём, «вызовом истории», в том числе и для республики, и для каждого из нас. - «В такие времена народ всегда консолидируется, причём сейчас таким объединяющим центром стала партия «Единая Россия», и это показали выборы 18 сентября».