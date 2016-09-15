Обеспечение инвалидов в Мордовии техническими средствами реабилитации - на особом контроле

В региональном отделении Фонда социального страхования РФ по РМ депутат Госдумы России Виталий Ефимов и специалисты Фонда провели тематический круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» с представителями общественных организаций инвалидов республики. В его работе также приняли участие руководители Министерства социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы, протезно-ортопедического предприятия, Общественной палаты и Общероссийского народного фронта республики.

В целом настрой выступающих был позитивным, инвалиды отмечали, что за последнее время их обеспечение, в том числе техническими средствами реабилитации, значительно улучшилось, заметно возросло и качество поставляемых изделий. В то же время инвалиды выражали серьезную озабоченность тем, что в бюджете на 2017 год планируется сокращение средств на их обеспечение техническими средствами реабилитации. Если в текущем году сумма выделенных республике средств составила 92% от потребности (139,1 млн руб.), то на следующий год она может уменьшиться ещё на 20%.

Как сообщила руководитель регионального отделения ФСС РФ Людмила Иванова, отделение Фонда активно взаимодействует с организациями инвалидов по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации. С начала года инвалиды получили более 1,3 млн различных изделий ТСР на сумму 67 млн рублей.