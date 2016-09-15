Право на компенсацию

Все больше жителей Саранска отстаивают свои нарушенные права в суде и добиваются возмещения ущерба, в том числе за привычные огрехи в работе коммунальных служб и грубые ошибки медиков.

40 тысяч рублей за сломанную на детской горке руку

Жительница Саранска отсудила у ГУКа Пролетарского района компенсацию морального вреда за сломанную руку ее дочери. В исковом заявлении в Пролетарский суд истица написала, что ЧП с дочерью произошло в мае этого года - девочка каталась на горке, упала и получила сложный перелом руки. По словам женщины, горка, с которой упала дочь, на протяжении нескольких десятков лет стояла во дворе дома, где они живут, и была повреждена. Примерно через месяц после инцидента с ребенком горку распилили и увезли. Мать девочки обращалась к управляющей компании с претензией о компенсации ей морального и материального вреда, но требования удовлетворены не были. Тогда родительница обратилась в суд с требованием обязать ГУК возместить ей моральный вред в размере 50 тысяч рублей и материальный ущерб на сумму около 2 тысяч рублей.

Руководство ГУКа Пролетарского района направило в адрес подрядной организации - Домоуправление № 2 - претензию, в которой констатировалось, что подрядчик не отремонтировал детскую игровую площадку, из-за чего ребенок получил травму. Директор ГУКа просил домоуправление добровольно компенсировать моральный вред и материальный ущерб. Но во время судебного разбирательства Домоуправление № 2 возместило женщине только материальный ущерб.

Суд установил, что управление многоквартирным домом, во дворе которого находилась металлическая горка, возложено на ГУК Пролетарского района. Между компанией и Домоуправлением № 2 был заключен договор на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, во дворе которого находилась горка.

В суде представитель ГУКа утверждал, что детская горка была исправна. Однако этот довод был опровергнут фотографиями горки, которые мать девочки сделала до того, как её увезли с игровой площадки. На фото было видно, что металлическая горка имела согнутые внутрь поручни, которые мешали детям нормально кататься. Кроме того, горка не имела бортиков, т.е. была неисправна, а значит, небезопасна для детей.

Суд пришел к выводу, что нести ответственность за инцидент должен ГУК, поскольку именно его сотрудники обязаны контролировать выполнение работ подрядными организациями. По решению суда с ответчика в пользу девочки взысканы в счет компенсации морального вреда 30 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 8 тысяч рублей. При этом, определяя размер компенсации морального вреда, суд учел также недосмотр за ребёнком со стороны его матери.

100 тысяч рублей за испорченные зубы

За некачественное протезирование зубов стоматологическая клиника возместит пациентке убытки и компенсацию морального вреда. В сентябре судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Мордовии рассмотрела в апелляционном порядке гражданское дело по иску жительницы республики к стоматологической клинике «Любимый доктор».

Год назад женщина обратилась в клинику в г. Инсаре, чтобы сделать протезирование зубов. За оказанные услуги она заплатила районным медикам 48 тысяч рублей, но позднее почувствовала сильные боли. Тогда пациентка решила узнать мнение о качестве зубной работы у специалистов одной из частных стоматологических клиник в Саранске. Обследование показало, что дантисты из «Любимого доктора» своим лечением только ухудшили состояние полости рта пациентки. Женщине потребовалось дополнительное платное лечение.

Решением Инсарского районного суда с клиники «Любимый доктор» в пользу истицы взысканы убытки в размере 57 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РМ решение первой инстанции было оставлено без изменения.

100 тысяч рублей за «ледяной удар»

А вот жительница Саранска отсудила у ГУКа Пролетарского района 100 тысяч рублей за упавший на ее автомобиль с крыши дома лед. В суде жительница Саранска просила взыскать с управляющей компании ущерб, причиненный ее автомобилю «Киа Спектра» в результате схода снега и льда с крыши одного из многоквартирных домов по улице Воинова. Это произошло в январе 2016 года. Автомобиль получил серьезные механические повреждения: были помяты крыша и капот, разбито заднее стекло. Женщина просила взыскать с ответчика материальный ущерб, расходы по оплате судебной экспертизы, услуг представителя и нотариуса по оформлению доверенности представителю, расходы по оплате государственной пошлины, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы.

В судебном заседании представитель Пролетарского ГУКа иск не признал. По его мнению, материальный ущерб причинен бездействием Домоуправления № 6, которое по условиям договора обязано выполнять работы по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов и придомовых территорий. Кроме того, автомобиль был припаркован около подъезда в нарушение санитарных норм и правил. Ответчик просил в иске отказать.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, эксперта, исследовав доказательства по делу, пришел к выводу, что ГУК Пролетарского района как обслуживающая организация многоквартирного дома по улице Воинова была обязана в осенне-зимний период систематически проводить очистку крыши дома от снега, наледи. Однако эту обязанность надлежащим образом не исполнила, в результате чего сошедшим с крыши дома снегом был поврежден автомобиль. Согласно выводам судебной автотехнической экспертизы стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет 83 тысячи рублей.

Доказательств того, что со стороны управляющей компании были предприняты все меры к устранению скопления наледи, сосулек, снега на крыши, суду представлено не было. Довод ответчика о том, что автомобиль был припаркован с нарушениями, судом во внимание не принят как необоснованный. Поскольку никаких ограждений и объявлений, запрещающих осуществлять стоянку транспортных средств в месте парковки автомобиля истицы, не имелось. Доказательств привлечения её к какой-либо ответственности за нарушение правил парковки стороной ответчика не представлено.

Кроме того, суд отклонил довод ответчика о том, что отвечать за ущерб должно Домоуправление № 6. По мнению суда, необходимость проведения этой подрядной организацией уборки помещений общего пользования многоквартирных домов, придомовых территорий не освобождает управляющую организацию от обязанности обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан в многоквартирном доме.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования истицы, взыскав с ГУКа Пролетарского района в её пользу материальный ущерб в размере 83 тысяч рублей и штраф - 20 тысяч рублей. Также суд взыскал в пользу автолюбительницы расходы по оплате оценки материального ущерба, расходы по оплате услуг нотариуса, расходы по оплате судебной автотехнической экспертизы, расходы по оплате государственной пошлины и расходы по оплате услуг представителя.

114 тысяч рублей за разбитую деревом иномарку

Другой житель Саранска попал в похожую ситуацию. В апреле этого года возле одного из домов по улице Федосеенко на его авто «Ниссан-Примера» упало дерево. Мужчина обратился в тот же Пролетарский суд с иском к предприятию «Спецавтохозяйство Саранское» о возмещении ущерба.

В судебном заседании представитель «Спецавтохозяйства» просил отказать в удовлетворении исковых требований, заявив, что падение дерева произошло из-за погоды, то есть в результате форс-мажора. В связи с этим предприятие не несет ответственности за причинение материального ущерба. Суд отклонил этот довод, разъяснив, что факт плохих погодных условий (сильный ветер, наличие осадков в виде мокрого снега) не является случаем форс-мажора, по которому ответчик должен освобождаться от ответственности. Суд выяснил, что дерево подлежало вырубке как аварийное, а это обязанность «Спецавтохозяйства». Поскольку предприятие не исполнило взятых на себя обязательств, дерево упало на иномарку и повредило авто.

Согласно отчету об оценке услуг, запасных частей и материалов по восстановительному ремонту автомобиля, его стоимость с учетом износа составила 114 тысяч рублей. Изучив представленные доказательства, суд частично удовлетворил исковые требования жителя Саранска, взыскав с МП «Спецавтохозяйство Саранское» в его пользу материальный ущерб в размере 114 тысяч рублей, а также судебные расходы.