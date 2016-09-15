18 сентября жители Мордовии вместе со всей Россией сделали свой выбор. У нас в республике избирались депутаты практически во все органы законодательной власти. «Выборы в Мордовии состоялись, и мы получили те результаты, к которым стремились», - так оценил итоги голосования Глава республики Владимир Волков на пресс-конференции для региональных СМИ.

«Нам удалось донести до избирателей, что от их выбора зависит дальнейшая судьба России и Мордовии»

«Прежде всего мне хотелось бы поблагодарить тех людей, которые принимали участие в организации выборов, - сказал лидер региона. - Всё прошло организованно, была хорошая подготовка, если какие-то вопросы в процессе появлялись, то все они оперативно решались. Хочу сказать спасибо всем людям, которые работали в участковых, территориальных, центральных избирательных комиссиях. Много для организации процесса выборов сделали местные органы власти. Хотел бы поблагодарить правоохранителей, которые обеспечили порядок. Хорошо сработали наблюдатели от всех представленных партий, которые следили за волеизъявлением граждан на всех этапах и которых в эти выборы было не менее 10 человек на участок. И, несмотря на некоторые эксцессы, институт наблюдателей сыграл свою роль: выборы прошли прозрачно, аккуратно и спокойно. Особенно мне хотелось бы поблагодарить избирателей. Люди активно проявили свою гражданскую позицию, доказали приверженность тому политическому курсу, которым движется страна. Мы в очередной раз проголосовали консолидированно.

Нам удалось донести до избирателей, что от их выбора зависит дальнейшая судьба России и Мордовии. То, что партия и те люди, которые будут её представлять, должны получить абсолютное большинство голосов. Тогда и у нас будет возможность требовать от них результатов работы, а они будут чувствовать ответственность за своих избирателей».

В Мордовия «Единая Россия» одержала уверенную победу

Несмотря на то что необработанными в Мордовии остаются несколько процентов бюллетеней, эти голоса уже не смогут существенно изменить сложившуюся картину. Явка на выборы в республике составила 79,43%, что выше, чем в целом по стране.

На выборах в Государственную думу России уверенную победу одержала «Единая Россия». По предварительным данным, правящей партии мордовские избиратели отдали 84,39% голосов. ЛДПР и КПРФ смогли преодолеть пятипроцентный барьер в регионе (5,19% и 5,16% соответственно). Справедливороссы с результатом в 2,48% не смогли взять этот рубеж, хотя в Рузаевке и Саранске их позиции оказались выше, чем в целом по республике.

По одномандатному избирательному округу лидерство за единороссом Виталием Ефимовым (82%). Кандидаты от ЛДПР и КПРФ набрали около 5%. Представители остальных партий - менее 1%.

В Госсобрании РМ «Единая Россия» сохранит лидирующие позиции. По предварительным данным, более 87% избирателей в Мордовии отдали предпочтение этой партии. Коме того, в региональный парламент, вероятно, проходит один представитель КПРФ (коммунисты на выборах в Госсобрание РМ набрали немногим больше 5% голосов). Кандидат от ЛДПР также, скорее всего, преодолеет необходимый 5-процентный порог - это выяснится при окончательном подсчете бюллетеней. При этом на выборах в Госсобрание достаточное для победы количество голосов собрал и один независимый кандидат.

На выборах в мордовский парламент по одномандатным округам кандидаты от «Единой России» одержали убедительную победу - от 70 до 90% избирателей отдали свои голоса единороссам. В этом плане наиболее солидарно проголосовали избиратели Старошайговского района (95,1%). В Саранске наибольшую поддержку «Единая Россия» получила от избирателей Светотехстроя.

На выборах в Саранский городской Совет депутатов «Единая Россия» лидирует с весомым результатом - партии отдали свои голоса порядка 76% горожан. ЛДПР на городских выборах, очевидно, уверенно преодолеет 9-процентную отметку, КПРФ, по предварительным данным, набрала около 8%, «Справедливая Россия» - около 6%. Вероятнее всего, в Саранском горсовете будут представлены все четыре партии и ещё один депутатский мандат достанется независимому кандидату.

Жалобы рассматривались оперативно

Глава Мордовии рассказал о впечатлениях от голосования на своём участке: «Я голосовал в половине третьего, и даже в это время на участке была очередь, но не потому что организация была плохая. Традиционно большее количество людей приходит в первой половине дня, но эти выборы отличились тем, что многие шли к избирательным урнам и после обеда. Было ясно, что явка будет высокой».

Но не обошлось и без мелких нарушений, которые фиксировались в ходе избирательной кампании и в процессе голосования. Владимир Волков рассказал, что, несмотря на то что эти выборы прошли существенно спокойнее, чем предыдущие, такие факты имели место: «Были жалобы, которые оперативно рассматривались участковыми, территориальными комиссиями. Сейчас проходит заседание избирательной комиссии по поводу жалобы, которая касается избирательного участка, находящегося в районе ТЭЦ-2. Там были обнаружены неучтённые бюллетени, правоохранительные органы провели все необходимые действия. Скорее всего, будет принято решение об отмене результатов выборов по этому участку. Это говорит о том, что очень жёстко вёлся контроль за ходом выборов и со стороны официальных властей, и со стороны наблюдателей».

«Буду требовать от депутатов выполнения наказов избирателей»

Естественно, журналистов интересовал вопрос, как повлияют недавние многочисленные встречи Главы Мордовии с жителями республики на дальнейшую работу. Владимир Волков ответил, что сумел пообщаться примерно с 60 тысячами избирателей в ходе 45 встреч и выслушать их наказы, то есть фактически с каждым десятым жителем региона.

«Вся наша политика строится на наказах избирателей. Мы считаем их выполнение главным смыслом своей работы. Те вопросы, которые не требовали больших денежных вливаний и времени, мы решали практически между встречами, и многое уже удалось сделать. Что касается развития республики, городов, районов, все эти наказы войдут в Послание к Госсобранию в этом году и будут заложены во все документы и планы. Мы договаривались: нам оказывают поддержку консолидированным голосованием, а власть должна обеспечить привлечение ресурсов для выполнения наказов и организацию их выполнения».

Владимир Волков подчеркнул, что ждёт от избранных от Мордовии депутатов в Госдуму выполнения своих социальных и экономических задач. А прежде всего отстаивания интересов республики. Что касается местных депутатов - они должны не забывать о нуждах своих избирателей и требовать от исполнительной власти внимания к ним. «Важно внимательное отношение депутатов к своим избирателям, - указал Глава РМ. - Нужно знать об их проблемах, проводить встречи, выполнять свои обещания. И я, как Глава республики и человек, который возглавляет список партии, победившей на выборах во все уровни власти, буду от депутатов этого требовать. Но, защищая интересы своих избирательных территорий и тех слоёв населения, которые они представляют, нельзя забывать и об интересах всей республики. Тем более что предстоит многое сделать в процессе подготовки к чемпионату мира по футболу».

Сколько будет у Мордовии депутатов в Госдуме?

По поводу прохождения в Госсобрание Мордовии кандидатов от других партий, кроме «Единой России», Владимир Волков сказал, что не связывает этот факт с так называемым «протестным» голосованием, а скорее видит в этом позитивный момент для большего политического простора. Оппозиция сможет ставить острые вопросы, а у партии власти будет ещё один стимул среагировать на ту или иную проблему заранее, не дожидаясь критики в свой адрес.

Отдельный вопрос Главе республики касался города Рузаевки, в котором результаты «Единой России» оказались ниже, чем могли бы быть (там партия набрала 72,5% голосов). Владимир Волков признал, что Рузаевка проголосовала неплохо, но хуже всех. Очевидно, во втором по численности населения городе республики информация до людей не была доведена в должной мере: «Заводу «Рузхиммаш» в период их проблем были выделены деньги, которые изначально предназначались для бюджетной сферы всей республики, чтобы заводчане могли работать и получать зарплату. Та же ситуация произошла с Рузаевским стекольным заводом. Но, к сожалению, работников завода вовремя не сориентировали о том, какая помощь им оказана.

Что касается ситуации на железной дороге, работникам рузаевской РЖД грозило сокращение не пятисот человек. Цифра называлась в три раза больше. Властью и лично кандидатом в депутаты Виталием Ефимовым было сделано всё, чтобы минимизировать эти сокращения. Нам удалось отстоять рузаевскую больницу, которая до сих пор финансируется ОАО «РЖД». Регулярно осуществлялись финансовые вливания для повышения благоустройства города, совсем недавно мы выделили на эти нужды 40 миллионов. Если люди это не почувствовали, значит, это должна почувствовать власть и вовремя отстранить от работы руководство Рузаевки и взять всё в свои руки», - прокомментировал ситуацию Глава Мордовии.

На ключевой вопрос, сколько депутатов смогут представить Мордовию в Государственной думе, Владимир Волков ответил, что трое наших депутатов на основании имеющихся результатов голосования гарантированно проходят в высший орган законодательной власти страны. Но вполне возможно, что Виктор Чиндяскин также сможет получить думский мандат от Мордовии. Для полной уверенности в этом нужно дождаться окончательных результатов выборов.

Отметим, что республика в очередной раз стала в стране одним из лидеров по количеству голосов, отданных за партию «Единая Россия». «Но нам надо не гнаться за рекордами, а делать своё дело», - подвёл итог пресс-конференции Глава Мордовии.