«Нетрудовые расходы»

Прокурор Октябрьского района потребовал изъять у бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок налоговой инспекции по Октябрьскому району Саранска Ларисы Блохиной иномарку Kia Quoris KH стоимостью почти 3 млн рублей, поскольку она не смогла достоверно объяснить, откуда у ее семьи взялись деньги на столь дорогостоящее приобретение. В практике правоохранительных органов Мордовии это первый подобный иск.

В 2015 году супруг Ларисы Блохиной приобрел дорогую иномарку Kia Quoris KH стоимостью 2 млн 900 тысяч рублей. Но эта сумма превысила общий доход супругов за три последних года - по информации прокуратуры, за период 2012-2014 годов он составил чуть менее 1,5 миллиона рублей. Впрочем, в качестве источников получения денег, за счет которых была совершена покупка автомобиля, сотрудница налоговой инспекции указала, что таковыми (кроме дохода по основному месту работы) явились безвозмездные финансовые дары от близких родственников и выручка от продажи автомобиля - всего на 1 миллион 640 тысяч рублей. Но в ходе контрольных мероприятий не все указанные сведения нашли свое подтверждение. Также было установлено, что на счетах супругов не аккумулировались деньги, сопоставимые со стоимостью приобретенного автомобиля. Откуда взялись у семьи 3 миллиона рублей на покупку Kia Quoris KH, приходится только догадываться.

«Помимо покупки дорогостоящего автомобиля за отчетный период семьей Блохиных производились различные расходы, связанные с жизнедеятельностью и повседневным жизнеобеспечением, в том числе расходы на оплату коммунальных услуг. Кроме того, в этот же период супруг сотрудницы налоговой купил еще одно авто стоимостью 450 тысяч рублей» - говорится в исковом заявлении прокурора.

В итоге сведений, подтверждающих приобретение Kia Quoris KH на законные доходы, в нарушение Закона «О противодействии коррупции», в полном объеме представлено не было. В связи с чем прокурор просил суд обратить дорогую иномарку в доход Российской Федерации. Исковое заявление принято судом к производству, и по нему возбуждено гражданское дело.

- Еще в августе, когда наш сотрудник, занимающийся вопросами противодействия коррупции, представил мне сведения о том, что расходы Блохиной не соответствуют доходам, мною было принято решение о ее увольнении с формулировкой «в связи с утратой доверия», - заявил начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Саранска Анатолий Столяров.