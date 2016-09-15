«Артем, закрывай скорее лицо, здесь пресса!»

19 сентября Пролетарский суд Саранска приговорил 23-летнего безработного Артема Бутылова к 14 годам колонии строгого режима. Парень обвинялся в «иных насильственных действиях сексуального характера», совершенных в отношении 4-летней девочки. Процесс по обвинению в педофилии проходил в закрытом режиме. Представителям прессы вход на него был заказан. Однако приговор был оглашен публично, что вызвало бурное недовольство адвоката подсудимого и его матери.

Еще до начала заседания к журналистам подошла мать Артема Бутылова и заявила:

- Я против того, чтобы вы присутствовали на приговоре. Кто вам сообщил, что сегодня будет приговор? Следственный комитет или прокуратура? Заклевали мальчишку со всех сторон, обвиняют в том, чего он не совершал.

- Процесс закрытый, в зал вы не зайдете, - резко заявил журналистам адвокат Анатолий Вахтеров. - Сначала спросите разрешения у сторон, а уж потом, если судья разрешит, и в зал заходите.

Пришлось поставить адвоката на место и объяснить прописные истины - несмотря на то что процесс носил закрытый характер, приговор выносится публично, поскольку суд оглашает лишь вводную и резолютивную часть, и разрешения сторон не требуется.

- Отойдите от меня, вы нападаете на защитника, - странно отреагировал за замечание журналистов адвокат.

- Мальчишку обвиняют безвинно, его подставили… - стала объяснять мать Бутылова.

- Ничего им не говорите, - снова закричал адвокат. - Они вас записывают.

- Почему вы не даете матери отразить ее позицию? - интересуется корр. «ВС».

- Ничего нам не нужно, - отвечает за женщину адвокат.

- Придется отразить только позицию обвинения.

- Подумайте хорошенько, вас еще никто по судам не таскал, - храбрится защитник. - Вот сейчас вынесут оправдательный приговор. Дождитесь, когда приговор в законную силу вступит, тогда и приходите.

- Если моего сына оправдают, я на вас в Страсбургский суд подам за то, что вы про моего сына клевету писали, - не унимается мать подсудимого. - Они сейчас опять подбросят горячих углей.

- Я думаю, у Николая Васильевича хватит сил журналистов на место поставить. Вполне хватит, - говорит матери Бутылова адвокат.

- Кто этот могущественный Николай Васильевич? - поинтересовались журналисты. Но вопрос остался без ответа.

В зале суда фотографы приготовились снимать подсудимого, которого с минуты на минуту должны были завести в зал конвоиры. Мать Бутылова встала перед фотокорами и заявила: «Я вам снимать сына не дам!». Фотограф молча переместился к скамье подсудимых. Женщина последовала за ним: «Отойдите отсюда! Снимайте судью, потерпевших, а не моего сына».

В ситуацию вмешался судебный пристав. Он откровенно удивил своим хорошим знанием законодательства и спокойно объяснил даме, что будет, если она продолжит мешать прессе работать: «У представителей СМИ есть законное право присутствовать в зале суда. Это право прописано в Законе «О средствах массовой информации», разве ваш адвокат вам этого не объяснил? Женщина, если вы будете препятствовать профессиональной деятельности журналистов, то можете быть привлечены к уголовной или административной ответственности».

Мать Бутылова отступила, но продолжила возмущаться:

- Почему вы меня не пускали на заседания?

- Процесс был закрытый, а вас не было среди участников, - объяснил пристав.

- Скажите Артему, когда он зайдет, пусть лицо закроет, - передает матери защитник.

- Почему он должен закрываться от прессы, если ни в чем не виноват? Абсурд какой-то, - негодует родительница Бутылова.

Едва послышался скрежет ключа в дверном замке, как адвокат что есть силы закричал:

- Артем, закрывай скорее лицо, здесь пресса! Майку на себя натяни.

- У меня нету, - отвечает подсудимый и закрывается папкой для бумаг.

- Артем, куртку на голову натяни или джемпером прикройся, - дает ценный совет мать. - Сынок, они с другой стороны обходят.

- Шустрые, как тараканы, - ерничает адвокат.

По версии следствия, в начале декабря прошлого года Артем Бутылов демобилизовался из армии (он служил во внутренних войсках в городе Балашиха Московской области). 25 декабря он пришел в гости к своим друзьям. За столом собралась компания из шести мужчин, также в квартире находились супруга и 4-летняя дочь одного из них. Следствие считает, что, пока компания оживленно о чем-то спорила за столом, а мать уснула, вчерашний дембель по-тихому затащил ребенка в ванную комнату и заставил удовлетворять свои больные фантазии. Дверь в ванную при этом не закрывалась. Заметив отсутствие девочки, родители стали искать ее, заглянули в ванную и застали дембеля врасплох.

Родители ребенка с трудом сдержались от самосуда над гостем. Отец с матерью признались, что от расправы над подонком их остановил случай, который широко освещался в федеральных СМИ. Тогда отец до смерти забил педофила, напавшего в подъезде на его сына, и сам оказался на скамье подсудимых. Сидеть за расправу над Бутыловым никто не хотел, поэтому его решили сдать в полицию.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста».

Сразу после задержания молодой человек не стал отрицать своей вины. Бутылов заявил следователю, что пошел на такой шаг, потому что за время службы в армии у него долгое время не было девушки. Правда, в дальнейшем обвиняемый заявил, что вины не признает, и объяснил, что такая резкая смена его позиции связана с тем, что к нему якобы было применено насилие. По заявлению парня была проведена проверка, однако подтверждения его словам на нашлось.

По информации представителей следствия, адвокаты и родственники обвиняемого всячески затягивали расследование, завалив суды всех инстанций необоснованными жалобами. Родственники выдвигали даже версию о том, что парня опоили каким-то веществом, после которого он не понимал, что происходит. При этом уверяли, что следы этого препарата обнаружить в организме невозможно. Но и эта версия была проверена следователем и подтверждения не получила. В качестве свидетелей были допрошены 10 человек, проведены необходимые судебные экспертизы, подтвердившие причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию. На предварительном следствии была допрошена и жертва сексуального преступления, позже ее показания были оглашены в закрытом судебном заседании.

Прокурор просил назначить Артему Бутылову 15 лет колонии строгого режима. На последнем слове подсудимый говорить ничего не стал.

По приговору Пролетарского суда Бутылов приговорен к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 1 год. Это означает, что после 14 лет в колонии Бутылов еще год не сможет выезжать из Саранска и должен будет отмечаться в Уголовно-исполнительной инспекции. Приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Алексей НИКОЛАЕВ

