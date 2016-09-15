«Ростелеком» подключил в Республике Мордовия первого абонента к услуге «Облачное видеонаблюдение»

«Ростелеком» подключил в Республике Мордовия первого клиента – ООО «Строительно-монтажное управление» № 1 - к сервису «Облачное видеонаблюдение». Услуга организована для круглосуточного контроля над строительством нового терминала аэропорта в Саранске.

В ходе реализации проекта на объекте заказчика установлены видеокамеры, работающие в дневное и в ночное время. Круглосуточный контроль за объектами осуществляется через web-интерфейс с помощью любого гаджета и из любой точки мира, где есть интернет. Обработка видеопотока с камер и хранение видеоархива происходит на серверах «Ростелекома». Архивные видеозаписи доступны пользователям в течение 7 дней.

«Благодаря надежности и безопасности хранения видеозаписей в дата-центрах, простоте и удобству использования сервиса через web-интерфейс и других возможностей «Облачное видеонаблюдение» является эффективным инструментом для защиты интересов самого широкого круга пользователей, – комментирует заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Юрий Рогожин. – С нашим сервисом владельцы бизнеса смогут осуществлять контроль за объектами, жильцы многоквартирного дома – за придомовой территорией, руководители образовательных учреждений – обеспечивать безопасность школьников и воспитанников детских садов».

Строительство нового терминала аэропорта ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. До конца 2017 года должна быть проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, построена новая рулежная дорожка и места стоянок для воздушных судов, модернизировано светосигнальное и аэронавигационное оборудование. После завершения работ аэропортовый комплекс по уровню безопасности полетов будет соответствовать всем современным мировым стандартам.

Более подробную информацию об облачных услугах «Ростелекома» можно получить на сайте www.rt.ru, а также по телефону 8-800-200-3000.



