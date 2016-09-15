В городе проверят снегоуборочную технику

В России зима, как водится, всегда приходит неожиданно. И чтобы быть готовым к любым сюрпризам погоды, мэр Саранска Петр Тултаев на планерке в мэрии поинтересовался, как идет подготовка городской техники к зимнему периоду.

- Надо создать комиссию из числа руководителей городских структур ЖКХ и через 2 недели проверить все предприятия и проинспектировать всю снегоуборочную технику, имеющуюся в наличии у города. Также надо будет оценить укомплектованность штата коммунальных предприятий и закрепить городские территории за организациями, имеющими в своем хозяйстве снегоуборочную технику.

- К зимней стихии мы должны подойти во всеоружии, и бесхозных территорий, на которых бы снег не убирался, в Саранске быть не должно, - подчеркнул Петр Тултаев.