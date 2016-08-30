Жители города приглашаются на большие продовольственные ярмарки

В ближайшую субботу 17 сентября во всех районах города пройдут большие продовольственные ярмарки. Как обычно, здесь можно будет приобрести продовольственные товары дешевле, чем в магазинах. Ожидается большое количество сельхозпредприятий, которые привезут только что собранный урожай. Традиционно в это время года жители города закупают на зиму картошку, морковь, свеклу и другие овощи. У покупателей пользуются неизменным спросом сахар, растительное масло, а также мясо, мука, яйца, рыба, молочные, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Места проведения ярмарки все те же:

- ул. Ботевградская (район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»);

- ул. Ульянова (район здания медицинского факультета МГУ им. Н.П. Огарева);

- проспект 60 лет Октября (район МУЗ «Городская больница № 13»);

- проспект 70 лет Октября (район магазина «Эверест»).

Начало работы ярмарки в 7.00.

В связи с проведением ярмарки в Саранске на ряде улиц будет временно ограничено движение транспорта, за исключением автомашин, задействованных в ярмарке.

Ограничения коснутся следующих участков:

- ул. Ботевградская: от ул. Полежаева до ул. Васенко;

- ул. Терешковой: от ул. Пролетарской до ул. Ст. Разина;

- просп. 60 лет Октября: от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных;

- ул. Ульянова: от ул. Энгельса до ул. М. Расковой;

- просп. 70 лет Октября: от ул. Косарева до ул. Севастопольской.