Владимир Волков улучшил позиции в рейтинге влияния глав регионов

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало на неделе результаты своего очередного исследования влиятельности глав субъектов Российской Федерации. В течение месяца Глава Мордовии Владимир Волков на два пункта улучшил свои позиции в группе губернаторов с сильным влиянием, заняв по итогам августа 28 место.

В данной категории руководитель республики опередил, в частности, губернаторов Самарской и Пензенской областей Николая Меркушкина и Ивана Белозерцева (30 и 42 позиции соответственно), а также исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (43 строчка) и и.о. губернатора Кировской области Игоря Васильева (50 место). Отметим, что Глава РМ усиливает свое влияние на протяжении всего года.

В верхней части рейтинга существенных изменений не произошло. На первом, втором и третьем местах традиционно обосновались мэр Москвы Сергей Собянин, и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Комментируя полученные результаты, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов подчеркнул: «Предстоящие выборы, управленческие проблемы и новые назначения стали решающими факторами, повлиявшими на конфигурацию августовского рейтинга влияния. Главы регионов, возглавляющие региональные списки «Единой России» на выборах в Думу и законодательные собрания, в основном усиливают влияние или сохраняют его».