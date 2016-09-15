Мордовия - лидер в России по развитию молочного животноводства

Центр изучения молочного рынка опубликовал рейтинг российских регионов, который показывает соотношение численности населения и поголовья коров. По его результатам Мордовия стала лидером в стране - на 13 человек здесь приходится 1 корова. В среднем по России этот показатель составляет 34 человека на одну корову.

Как отмечают аналитики Центра, данный показатель важен для оценки перспектив развития отрасли. Соотношение численности населения и поголовья коров позволяет увидеть возможности для развития или, напротив, демонстрирует пределы возможного роста, необходимость перехода от экстенсивного развития к интенсивному или постепенного снижения производства.

В число лучших российских регионов, где одна корова кормит наименьшее количество человек, также вошли Удмуртия, Алтайский край, Вологодская, Кировская области, Республика Татарстан, Республика Тыва, Воронежская, Рязанская области и Республика Дагестан.

«Для Мордовии развитие животноводства, увеличение поголовья скота имеют принципиальное значение. По итогам прошлого года надой на одну корову впервые достиг 5 тыс. 250 кг. Три года назад ставилась непростая задача достичь 5-тысячного рубежа. Она действительно была очень нелегкой, но мы ее выполнили. На ближайшую перспективу мы ставим новую задачу - увеличить производство молока в 1,5 раза», - отметил Глава республики Владимир Волков.

Если рассматривать данный показатель в мировом масштабе, лидером по количеству коров на человека является Новая Зеландия, где соотношение составляет один к одному. Россия в данном рейтинге занимает 39 место, находясь между Великобританией (1 корова кормит 34 человека) и США (одна корова кормит 35 человек).

Таким образом, сейчас в Мордовии количество коров на душу населения в три раза больше, чем в среднем по России или, например, в США.