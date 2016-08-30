Глава Мордовии Владимир Волков: «Я не дам обанкротить «Фармацию»

Один из самых проблемных вопросов, который озвучен на встречах Владимира Волкова с жителями республики, - обеспечение бесперебойного льготного лекарственного обеспечения. Как подчеркнул лидер Мордовии, для поддержки ГУП РМ «Фармация», которое находится в критическом положении, будет выделено 450 млн рублей.

«Сейчас ГУП РМ «Фармация», которое объединяет все государственные аптеки в регионе, находится в критическом положении. Предприятие обеспечивало льготников бесплатными лекарствами, а средств из федеральных структур на покрытие затрат долгое время не получало. У нас тоже не было возможностей помочь. Закончилось все тем, что там просто не осталось медикаментов. Предприятие на грани банкротства! Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты, обслуживающие сельское население, получают лекарства только от государственных аптек. Сегодня и в ФАПах возник огромный дефицит лекарственных препаратов.

И первые же встречи с людьми в районах с ходу убедили меня, что банкротства «Фармации» не должно быть ни в коем случае. От жизнеспособности этого предприятия зависит очень многое в нашей системе здравоохранения. К тому же без госаптек республика никак не сможет выполнить свои обязательства перед льготниками, среди которых большинство - это пенсионеры, ветераны, инвалиды.

В итоге из бюджета на оздоровление «Фармации» направлено 450 миллионов рублей. Это поможет предприятию рассчитаться с долгами и закупить необходимые лекарства. Скоро все госаптеки заработают в прежнем режиме», - сообщил Глава Мордовии.