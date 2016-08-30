Республиканские театры получат средства на организацию гастролей

Такое сообщение сделал Глава Мордовии Владимир Волков в ходе прошедшей встречи со спортивной общественностью республики, работниками культуры, образования, социальной защиты, труда и занятости населения.

По словам руководителя региона, большая часть построенных в Мордовии объектов соцкультбыта ныне находится в отличном состоянии. Реконструирован Музей имени С.Д. Эрьзи, аналогичные работы сейчас ведутся в Русском драматическом театре, фактически заново отстроено здание Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. Функционируют вновь открытые Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, ЦОП, лыжно-биатлонный комплекс, ФОК при педагогическом институте, а еще студенческие общежития, районные и сельские дома культуры. Наконец, несмотря на все трудности, в полном объеме удалось сохранить льготы для пенсионеров, ветеранов, многодетных и неполных семей, а также меры по поддержке спортсменов и студентов.

Собравшиеся в ответ просили обратить внимание на проблемы, которые, хоть и не считаются принципиальными, в значительной степени усложняют жизнь артистов, библиотекарей, соцработников, тренеров и их воспитанников. Так, в Пушкинской библиотеке вышел из строя дорогостоящий сканер, из-за чего пришлось приостановить процесс «оцифровки» книжных фондов. «Вопрос решим, - пообещал Глава. - Поручение уже обозначено в программе действий правительства и по итогам аукциона должно быть выполнено». Союз театральных деятелей посетовал на то, что наши труппы крайне редко выезжают на «большие» гастроли. «Театр без гастролей - это мертвый театр, - заметил Владимир Волков. - Речь идет о пропаганде республики, ее культуре в России и за рубежом. Можете считать, что обращение уже рассмотрено, а ход его исполнения находится под контролем правительства». Ответил руководитель республики и на волнующий спортсменов вопрос о сроках открытия футбольно-легкоатлетического манежа и универсального зала: «Объекты достаточно сложные и дорогостоящие. Возведение их будет завершено до футбольного чемпионата мира».

Немало, однако, было и благодарностей. Слова признательности звучали за учреждение премии в области изобразительного искусства, открытие в Ширингушах центра для инвалидов войны и труда на 120 мест (который, по сути, стал поселкообразующим), за поддержку массового и профессионального спорта. «Мы, спортсмены, хорошо знаем, что за каждой победой стоит тяжелейший каждодневный труд. И потому желаем стойкости и терпения в решении важнейших социально-экономических задач», - сказали в завершение разговора представители САШ им. Е.В. Швецова.