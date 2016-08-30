Сделать правильный выбор

8 сентября в Саранске состоялось заседание Совета Общественной палаты РМ, на котором рассматривались вопросы дальнейшей деятельности организации с учетом законодательных изменений. «Согласно новому законопроекту изменяются порядок формирования, статус Общественной палаты и ее членов, расширяется спектр взаимодействия», - рассказала секретарь Общественной палаты РМ Наталья Долматова.

Также на заседании рассматривалась роль институтов гражданского общества в обеспечении контроля за избирательными процессами.

«Все мы являемся участниками избирательного процесса и сторонниками того, чтобы во время избирательной кампании осуществлялся общественный контроль. Выборы должны пройти честно, открыто, без подковёрной борьбы, о чем не раз говорили Президент России Владимир Путин и Глава Мордовии Владимир Волков. В Мордовии принята Декларация за честные выборы, но, к сожалению, не все политические партии присоединились к ней. К тому же некоторые участники выборного процесса занимаются не только агитацией, но и дискредитированием политических противников», - отметил сопредседатель Общественной палаты РМ Олег Каштанов.

Участники заседания рассказали о попытках провокаций и призывах не ходить на выборы в единый день голосования. Председатель межрегиональной организации мордовского народа Юрий Мишанин отметил, что лично убедился в том, что в республике действует организованная группа провокаторов, которая специально приехала в Мордовию для дестабилизации обстановки.

В результате было принято соответствующее обращение Общественной палаты Мордовии к жителям республики с призывами прийти на избирательные участки и отдать свой голос в пользу вызывающих доверие кандидатов, осуждающее провокационную работу представителей некоторых политических партий.