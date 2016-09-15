В следующем году в Саранск поступят 130 новых автобусов и 50 троллейбусов

Руководитель республики отметил, что в преддверии футбольного первенства планеты 2018 года ведется активное строительство. Новая дорога уже соединила Химмаш и Юго-Запад, со дня на день откроется и другая магистраль - Светотехстрой - Юго-Запад. В следующем году начнется ремонт трассы Саранск - Рузаевка. Одновременно планируется приступить к реконструкции пешеходных мостов на железнодорожных вокзалах двух этих городов. Переходы будут оборудованы специальными подъемниками для инвалидов и пассажиров, перевозящих тяжелые грузы.

Говоря о модернизации и укреплении промышленного потенциала республики, Глава подчеркнул, что некоторым производствам уже становится тесно на российском рынке. Именно поэтому ставится задача увеличивать объемы экспорта. «В разные годы мы старались сохранить «Лисму», «Рузхиммаш», «Биохимик», Саранский телевизионный завод и другие предприятия. Теперь они работают, осваивают выпуск инновационной продукции, востребованной в стране и мире», - сказал Владимир Волков.