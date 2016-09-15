В Саранске прошла заключительная для нынешнего состава Госсобрания сессия

Депутаты Государственного собрания РМ пятого созыва ушли в отставку. Как было объявлено на прошедшей 7 сентября 58-й сессии, в следующий раз мордовский парламент соберется уже в обновленном составе.

- Мы достаточно продуктивно поработали за истекшие пять лет, - отметил Председатель Госcобрания РМ Владимир Чибиркин. - В общей сложности удалось рассмотреть 728 вопросов, принять 716 нормативно-правовых актов, в том числе 514 законов. Кроме того, за это время проведено 392 заседания комитетов, на которых обсуждено 1274 вопроса. Вся наша деятельность была направлена на обеспечение дальнейшего развития республики, и самое главное - на улучшение качества жизни граждан. Не случайно так много внимания уделялось выполнению наказов избирателей. При этом Госсобрание тесно взаимодействовало со всеми органами государственной и муниципальной власти региона - Главой Мордовии, Правительством, территориальными подразделениями федеральных структур, районными администрациями и советами, вело открытый диалог с различными институтами гражданского общества. Уверен, что шестой созыв республиканского парламента будет трудиться не менее эффективно.

Благодарность депутатскому корпусу выразил руководитель региона Владимир Волков:

- Нам многое удалось сделать. Несмотря на очевидные кризисные явления, неплохо развивались промышленность, строительство, сельское хозяйство, переработка и социальная сфера. В Мордовии заметно улучшился инвестиционный климат, активно развивались инновации. По многим направлениям мы находимся на лидирующих позициях в округе и даже в целом по стране. И что особенно важно - в республике ныне наблюдается положительное сальдо миграции. Если в 2014 году миграционный прирост составил около 200 человек, то в прошлом году - уже более двух тысяч. А с начала 2016-го сюда переехали почти 2,5 тысячи человек. Желаю всем депутатам успехов в дальнейшей работе на благо родной республики, а зарегистрированным кандидатам - удачи на предстоящих выборах.

Впрочем, напоследок парламентарии приняли еще несколько серьезных решений. В частности, были внесены поправки в бюджет текущего года. Например, сразу на 1,76 миллиарда рублей увеличены расходы казны (причем покрывать дефицит предполагается преимущественно за счет внешних заимствований). В то же время в связи с поступлением дополнительных средств из федерального центра на 8,9 миллиона рублей выросла доходная часть. Деньги эти пойдут на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, выплату единовременных пособий детям, оставшимся без попечения родителей, и на развитие технопарка в сфере высоких технологий. С учетом указанных поправок доходы бюджета составят без малого 39 млрд руб., расходы - почти 40,9 миллиарда. Корректировки, вероятно, будут происходить и в дальнейшем. Ведь по итогам восьми месяцев объемы собственных доходов республики оцениваются почти в 17,6 млрд руб., что на 2,8 процента больше, нежели в январе - августе 2015-го.

Также на сессии внесены некоторые изменения в регламент и структуру руководства Госсобрания (в нем упраздняется должность первого вице-спикера, а количество зампредов утвердит новый состав парламента). Помимо того, утвержден порядок сообщения должностными лицами, работающими в аппарате ГС, сведений о получаемых на протокольных мероприятиях подарках. А равно - порядок принятия ими почетных званий, наград и прочих знаков отличия.

Не забыли депутаты поздравить с днем рождения Главу Мордовии Владимира Волкова. На память о совместной деятельности ему вручили буклет, коллаж и букет цветов.