«Увиденное в Саранске вдохновляет и впечатляет»

Наш город стал четвёртым по счёту, который посетили представители футбольной ассоциации на минувшей неделе. В совещании приняли участие руководители структурных подразделений FIFA, представители Правительства республики Мордовия, члены Оргкомитета «Россия-2018» во главе с генеральным директором Алексеем Сорокиным. Он поблагодарил Главу республики Владимира Волкова за радушный приём и подчеркнул, что оргкомитет с большим вниманием относится к подготовке Мордовии к чемпионату мира по футболу. Также Алексей Сорокин представил двух новых сотрудников оргкомитета, которые будут являться ответственными непосредственно за подготовку к ЧМ в Саранске, - Александра Совилова и Олега Пакшина.

«Мы активно ведём подготовку к чемпионату мира по футболу, и ожиданием этого события сейчас живёт вся Мордовия», - отметил Владимир Волков. Он рассказал, что ни со строительством стадиона, ни с организацией тренировочных площадок проблем не возникает. В данное время активно решаются вопросы с гостиницами для членов команд и болельщиков. Символично, что совещание проходило в зале заседаний отеля «Адмирал», где в том числе будут размещены участники чемпионата. Остальные гостиницы будут готовы принять гостей в сентябре 2017 года, а также будут подготовлены комплексы общежитий. Основным местом размещения болельщиков станет гостиничный комплекс «Тавла», строительство которого ведётся в соответствии с планом.

«Что касается логистики мероприятия, то со строительством аэропорта у нас возникали определённые трудности, но сейчас они преодолены, - подтвердил Владимир Волков. - Полоса и новый терминал будут введены в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Все вопросы по строительству в настоящее время решены. Мы активно занимаемся транспортной логистикой, скоро парк общественного транспорта пополнится новыми автобусами и троллейбусами. Что касается дорог - все транспортные развязки, ведущие к строящемуся стадиону, уже построены, подъехать к нему можно, не въезжая в сам город, от аэропорта и от железнодорожного вокзала.

Рядом со стадионом идёт стройка жилищного комплекса на 25 тысяч жителей, который к концу 2017 года станет самым благоустроенным в городе. По оценкам экспертов, Саранск является одним из самых экологически чистых городов в России, что также является нашим несомненным преимуществом. Также нельзя не упомянуть, что Саранск - спортивный город, где спортом занимается каждый третий житель. А спортивная инфраструктура одна из самых развитых в Российской Федерации», - подчеркнул Глава республики.

Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит в ответном слове высказался, что члены комиссии оценивают подготовку городов-организаторов комплексно: каким образом здесь будут принимать все заинтересованные группы - представителей СМИ, болельщиков, как гости будут прибывать в город и передвигаться по нему, как выглядит транспортная инфраструктура вблизи стадиона. «Мы планируем посетить пять городов-организаторов чемпионата и оценить их подготовку, в том числе осмотреть стадионы - как одну из самых важных составляющих подготовки к турниру. Будут оцениваться как общая готовность, так и функциональность».

Главным пунктом в программе визита был осмотр представителями комиссии строящегося стадиона «Мордовия - Арена». В ходе личной встречи и беседы с руководителем региона Колин Смит подчеркнул: «Я рад посетить Саранск. Из того, что мы увидели сегодня в Саранске, очень вдохновляют и впечатляют уровень подготовки города и большой энтузиазм, связанный с проведением нашего мероприятия. Город явно знает, что он должен сделать: здесь строятся дороги, гостиницы, аэропорт. Предстоит огромный объем работы. Но если все и дальше пойдет по плану, чемпионат мира в Саранске будет успешным».