108 лет неволи для «Юго-Запада»

В Верховном суде Мордовии огласили очередной приговор группировке «Юго-Запад». Братки этой криминальной структуры являются настоящими рекордсменами - суды республики вынесли им наибольшее количество приговоров среди всех преступных сообществ Саранска. Преступлений, которые совершили члены группировки, наверняка хватило бы для написания не одной книги в жанре криминального чтива. Один только лидер юго-западской «братвы» - Владислав Печников - выслушал три приговора и сейчас отбывает 20-летний срок наказания. В этот раз приговор выносился одному из звеньев преступного сообщества - бригаде под руководством 38-летнего Владимира Фирсова и его одиннадцати соратникам.

Пришли на приговор с вещами

Оглашение приговора началось 8 сентября. В довольно большом зале Верховного суда РМ не было свободных мест - здесь находились многочисленные родственники и друзья подсудимых, представители средств массовой информации. Приставы во избежание инцидентов тщательно досматривали всех, кто пришел на вынесение приговора. Пятеро подсудимых из двенадцати явились на заседание самостоятельно, они находились до приговора под подпиской о невыезде. Некоторые из них, видимо, не сомневались, что из зала суда им предстоит отправиться в места не столь отдаленные, а потому сразу захватили с собой объемные клетчатые сумки с вещами.

Семь подсудимых в зал завел конвой. Подельники были разделены на две группы, одни оказались за решеткой на скамье подсудимых, другие заняли места в зале. Некоторые старались скрыть лица от фотокамер, другие, как Владимир Фирсов, не обращали на вспышки никакого внимания. Журналисты пытались выяснить, как он оценивает процесс. Владимир заявил: «Без комментариев. Ничего говорить не буду. Мне сейчас не до этого». Надо сказать, что за годы, проведенные за решеткой, Фирсов стал выглядеть неважно, да и на самом процессе он жаловался на плохое здоровье.

Приговор зачитывали четыре дня

Помимо Владимира Фирсова перед законом предстали: Александр Лебедев, Алексей Васин, Алексей Юдин, Виталий Видяков, Александр Шекшаев, Олег Вдовин, Станислав Булычев, Михаил Ершов, Дмитрий Вельмакин, Дмитрий Крюков и Александр Храмов. Среди статей, которые вменялись бригаде: «Организация и участие в преступном сообществе», «Бандитизм», «Грабежи», «Разбой», «Хулиганство», «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Вымогательство». Были еще эпизоды, но по ним уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Процесс начался с того, что суд на протяжении примерно 20-30 минут зачитывал, кто из членов бригады за что и в каком году судим. Список оказался внушительным. Как, впрочем, и сроки. Некоторые из родственников подсудимых, не разобравшись, в чем дело, застыли в недоумении - им показалось, что уже звучит какая-то часть приговора. Однако до оглашения наказания было еще далеко. Приговор оказался настолько объемным, что судье пришлось зачитывать его более трех дней - судебная развязка наступила во вторник 13 сентября.

В сферу влияния входили Саранск и Рузаевка

По версии следствия, бригада Фирсова была сформирована в 1997 году. Больше всего преступлений ее члены совершили в период до 2006 года, хотя самые «свежие» криминальные деяния относятся к январю 2010 года. К тому времени многие участники «Юго-Запада» были уже за решеткой. Самого Фирсова задержали в декабре 2006-го, но по решению суда отпустили под подписку. Он сразу же скрылся, однако уже вскоре его снова взяли в Казани.

Сфера влияния бригады Фирсова распространялась как на Саранск, так и на Рузаевку. На момент расследования первого уголовного дела следствие могло охватить лишь эпизоды по Рузаевскому району. Постепенно, когда бригада Фирсова уже получила сроки по первому приговору, были установлены другие участники группы, которые находились на свободе. Они натворили столько, что необходимы были дополнительные расследования.

Затем по бригаде Фирсова появилось второе уголовное дело, браткам пришлось отвечать за убийство учащегося профучилища Михаила Козлова и двойное покушение на гендиректора «Саранскдорстроя» Андрея Шкляева. По словам сотрудников МВД по РМ, им пришлось расследовать то, что натворили «юго-западские» практически за 7 лет. А это около 70 преступлений. По уголовному делу проходили почти два десятка потерпевших, и это не полный перечень. Скорее всего, были и другие жертвы, которые захотели все забыть и просто не обратились в полицию.

Адвокат Фирсов

Для Владимира Фирсова это уже пятый судебный процесс. Фирсов сам по себе довольно интересная личность. Как говорят его знакомые, в школе он учился на отлично, был участником олимпиад и даже их победителем. По окончании школы поступил на юридический факультет, а в дальнейшем получил статус адвоката. Правда, профессиональной деятельностью он фактически не занимался, для него ценен был сам адвокатский статус - с ним его было труднее привлечь к уголовной ответственности.

Есть один интересный эпизод, который тянется за Фирсовым еще со школы. Тогда, в начале 90-х годов, произошло убийство 15-летней девочки, которое осталось нераскрытым. Школьница собралась на учебу, вышла из подъезда, и в этот момент ее пырнули ножом в сердце. Она умерла на руках у отца. Убитая училась с Фирсовым в параллельных классах. В этом деле фигурировали тогда еще школьники, а позднее участники группировки «Юго-Запад», один из которых сейчас находится в розыске, второй - осужден и находится под следствием за участие в убийстве. Меж тем одноклассники погибшей утверждали, что основным мотивом ее убийства мог быть конфликт с Фирсовым. Однако версия его причастности не нашла своего подтверждения.

Нож в спину замдиректора «Лисмы»

В августе 2001 года заместитель директора ОАО «Лисма» Игорь Доброзраков возвращался из гаража домой, это было на Светотехстрое недалеко от дома № 14 по улице Пушкина. В этот момент к нему сзади подбежал парень и ударил ножом в спину. Несмотря на серьезное ранение, заместитель руководителя предприятия выжил. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что в нападении участвовали три человека - Лебедев, Будрецов и Лихацкий, по указанию Фирсова они выследили и напали на Доброзракова. Лебедев был за рулем автомобиля, а Лихацкий наблюдал за обстановкой и при необходимости должен был помочь главному нападавшему - Будрецову.

Мотивы того преступления так до конца и не были установлены, поскольку Фирсов, как организатор нападения, показания по этому делу не дает. Исполнители же всего лишь выполняли приказ.

По версии следствия, которая была не подтверждена и не опровергнута, целью нападения было стремление установить криминальный контроль над «Лисмой». Требования криминальной бригадой напрямую не выдвигались, но нападение было в стиле фирсовского звена. Например, одному из коммерсантов сначала дважды поджигали дверь квартиры, магазин, резали ножом, стреляли. Другой жертве - владельцу автосервиса - стреляли из обреза по ногам, поджигали автосервис, машину. Только потом бандиты звонили с телефона-автомата на домашний номер и требовали отдать половину бизнеса.

Подобный сценарий мог быть и с Доброзраковым - предполагают правоохранители. Просто так резать не последнего на предприятии человека вряд ли имело смысл. Тем более за Доброзраковым велась предварительная слежка, обвиняемые знали, кто он и чем занимается.

Спектакль с переодеванием

Для одного из вымогательств деятели из бригады Фирсова даже «написали» целый сценарий с угоном машины и переодеванием. Исполнителями этого преступления были Лебедев и его люди. По приказу старших один из молодых бойцов - Вдовин - должен был угнать машину. В октябре 2005 года в 3 часа ночи парень увидел, как на перекрестке ул. Московская - Невского остановилась «десятка», водитель вышел из машины, оставил дверь открытой и направился в киоск за сигаретами. В этот момент Вдовин ударил водителя по голове и уехал на «жигулях» жертвы. Потерпевшим оказался помощник прокурора одной из районных прокуратур. На месте правоохранителя в тот момент мог оказаться любой автовладелец, о том, что жертва - сотрудник прокуратуры, налетчик не знал.

Машину перегнали в гараж на ул. Комарова. В начале 2006 года на угнанную «десятку» прикрутили похищенные синие милицейские номера, пропавшие из МВД республики при неизвестных обстоятельствах. Четверо криминальных деятелей - Вдовин, Крюков, Лебедев и Храмов - переоделись в милицейскую форму, надели маски и отправились на дело. На улице Энгельса они напали на предпринимателя, занимавшегося оптовыми поставками бумаги. На него надели наручники и затолкали в машину. Мужчина сопротивляться не стал - ведь к нему подошли люди в милицейской форме. В машине бизнесмену на голову натянули какой-то мешок, дабы он не видел маршрут. Но вскоре коммерсант понял, что люди в форме - это лишь криминальный маскарад и везут его совсем не в райотдел, как он первоначально полагал. Целый день пленника держали в гараже, он не понимал, что с ним будет, вернется ли когда-либо домой. Потом бедолагу угрозами заставили на видеокамеру заявить, что он должен 2 млн рублей. Только после этого его вывезли на машине из гаража, вытолкнули в овраг и уехали.

Ночью 23 июля 2002 года в Саранске люди Фирсова с оружием в руках ворвались в одну из квартир дома № 39 по пр. 60 лет Октября и расстреляли бойца противоборствующей преступной группировки Аркадия Лещенко. Он выжил только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В марте 2004 года бригадир Фирсов, пригрозив расправой предпринимателю Сергею Храмову, вынудил его ежемесячно платить за крышу 140 тыс. рублей. После этого с апреля 2004 года по ноябрь 2006 года Фирсов получил от коммерсанта 4 миллиона 480 тыс. рублей.

Арсенал группировки

В декабре 2006 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по РМ вычислили конспиративную квартиру, где скрывались Лебедев и Будрецов. В жилище был изъят электронный архив, свидетельствовавший о слежке за предпринимателями, сотрудниками милиции, представителями конкурирующих группировок, другими людьми. Там также были список номеров милицейских машин, фотографии, показывающие, как правильно носить милицейскую форму, как одеваются участковый, сотрудники ОМОНа и так далее.

Большой архив свидетельствовал, что звено Фирсова вело активную разведывательную и контрразведывательную деятельность. При задержании братков было обнаружено несколько тайников с оружием, в которых хранились пистолеты-пулеметы, автоматы Калашникова, револьверы, пистолеты с глушителями, обрезы, гранатометы и тротиловые шашки - в общем, этого хватило бы на вооружение целого спецподразделения.

Приговор

Перед вынесением приговора гособвинитель просил суд назначить подсудимым 170 с лишним лет лишения свободы в колонии строгого режима. Лидеру группировки Фирсову прокурор запросил 20 лет неволи, Лебедеву - 21 год, Юдину - 20, Вдовину - 15,8, Шекшаеву - 15, Васину - 13, Видякову - 11, Крюкову - 10 лет, остальным - Храмову, Булычеву, Ершову и Вельмакину - по 9 «строгих» лет. С Фирсова прокурор назначил взыскать еще и штраф - 1 млн рублей, с других меньше - от 100 до 200 тысяч рублей. Общая сумма штрафа составила порядка 2,7 млн рублей. Помимо этого, потерпевшие заявили иски по возмещению морального вреда и материального ущерба на многие миллионы рублей.

По приговору суда в совокупности с ранее полученными сроками по другим приговорам братки «Юго-Запада» получили более 108 лет в колонии строгого режима на всех. Фемида отмерила Фирсову 18 лет и 6 месяцев неволи. Стоит сказать, что по одному из эпизодов вымогательства Владимир был оправдан ввиду непричастности. Отбывать наказание в колонии строгого режима также придется и десяти подельникам адвоката Фирсова - Лебедеву суд отсчитал 16 лет, Юдину - 15 лет и 10 месяцев, Шекшаеву и Васину - по 11 лет и 3 месяца, Видякову - 9 лет и 6 месяцев, Вдовину - 6 лет и 6 месяцев, Булычеву - 6 лет, Вельмакину - 5 лет, Ершову и Крюкову - 4 года и 6 месяцев.

Единственный, кому улыбнулась фортуна, был Александр Храмов. Он обвинялся в одном эпизоде самоуправства. Суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Храмов не мог поверить своему счастью и некоторое время находился в шоке. Вдовин, Ершов, Вельмакин и Крюков были взяты под стражу в зале суда.

Суд также постановил удовлетворить заявленные потерпевшими гражданские иски - по ним Фирсов должен выплатить потерпевшему Сергею Храмову 4 млн 530 тысяч рублей, потерпевшей Батрашевой Фирсов, Лебедев, Крюков и Вдовин солидарно обязаны выплатить 190 тысяч рублей, потерпевшему Сарасову Вдовин выплатит 395 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Алексей НИКОЛАЕВ

