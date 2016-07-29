На совещании в горадминистрации уже в который раз обсуждалась проблема с кальянными и магазинами, торгующими алкоголем круглосуточно.

- Жалобы на кальянные и так называемые круглосуточные кафе идут постоянно. Последние из них - на заведения, располагающиеся на Химмаше - по пр. 70 лет Октября и ул. Гожувской, 10. Люди криком кричат, просят помочь! По словам жителей, рядом с этими заведениями даже гулять опасно - там постоянно драки, ругань, испражняются прямо на улице. Родители беспокоятся за своих детей. Надо что-то с этим делать, - призвал подумать над разрешением проблемы своих подчиненных Петр Тултаев.

Сложность представляет и то обстоятельство, что некоторые владельцы злачных заведений после жестких предписаний порой просто переименовывают свое заведение - и продолжают работать.

На совещании было принято решение предложить депутатам усовершенствовать местное законодательство в этой сфере. Во-первых, надо выдавать лицензию на продажу алкоголя в ночное время только тем кафе, в которых более 15 посадочных мест. Во-вторых, запретить расположение таких кафе в многоквартирных домах и пристроях к ним.