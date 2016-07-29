Пятидневное обучение вводится в Саранске только для начальных классов

5 сентября в трех саранских школах состоялась пересдача ЕГЭ и ГИА. Ребятам решили дать еще один шанс, чтобы они могли получить аттестат в этом году. Будем надеяться, что на этот раз экзаменационные испытания школьники выдержат успешно (в этот день сдавать экзамены пришли 23 одиннадцатиклассника и 15 девятиклассников).

На планерке в мэрии Петр Тултаев также поинтересовался, как обстоят дела с переходом учеников начальной школы на пятидневное обучение. По словам начальника Управления образования Администрации г.о. Саранск Оксаны Шуляповой, в этом году 79% школьников младшего звена будут учиться пять дней в неделю. Ввести это новшество повсеместно пока невозможно из-за перегруженности спортивных залов и по другим, не менее важным, причинам. Кстати, первоклашки и до этого не ходили в школу по субботам, теперь это коснулось и учеников 2-4 классов.

А вот для учеников среднего и старшего звена, по мнению Оксаны Шуляповой, переходить на пятидневку не имеет смысла, поскольку у них и без того в расписании каждый день по 5-6 уроков. Переход на пятидневное обучение только еще больше увеличит нагрузку на школьников в будние дни.

- Давайте тогда не будем спешить с переходом на пятидневку для школьников средней и старшей школы, - согласился Петр Тултаев. - Школьная программа и без того очень насыщенна, чтобы мы еще больше нагружали ребят.