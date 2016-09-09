Мордовия будет развивать сотрудничество с Кубой

31 августа Глава Мордовии Владимир Волков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсия. По словам дипломата, руководство Кубы довольно результатами сотрудничества с мордовскими вагоностроителями. Заказчики также удовлетворены качеством поставленной продукции. В настоящее время рассматривается вопрос заключения еще одного контракта с «РМ Рейл». При этом перспективы укрепления взаимодействия имеются и в других отраслях - например, в медицине и туризме. Посол пригласил руководство Мордовии посетить остров, а также рассмотреть возможности участия нашей делегации в ежегодной Гаванской международной ярмарке, проведение которой намечено на конец октября.

Как отметил Глава Мордовии, подписанный в сентябре 2015 года контракт на конструкторскую разработку трех моделей, выпуск и доставку 363 единиц подвижного состава был очень важен для компании «РМ Рейл». Он позволил загрузить производство и в значительной мере способствовал выходу предприятия из кризиса. Последняя, пятая по счету партия, состоящая из 52 крытых вагонов и 36 платформ, должна прибыть на Кубу 30 сентября. «У двухстороннего сотрудничества есть серьезные перспективы, - сказал Владимир Волков. - Необходимо приложить все усилия, чтобы наши отношения - торгово-экономические, культурные, дружеские - крепли и развивались».