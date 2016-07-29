Главе республики представлен новый руководитель «Мордовцемента»

Теперь это предприятие возглавит чех Карел Оклештек, имеющий тридцатилетний стаж работы в строительной отрасли. С 1983 по 2013 год он трудился на предприятиях международного концерна «Heidelberg Cement», пройдя путь от рабочего до директора завода.

Как подчеркнул президент «Евроцемент груп», принятое кадровое решение должно способствовать повышению эффективности работы «Мордовцемента». «Одно из ключевых предприятий холдинга должно развиваться, работать на полную мощность», - сказал Михаил Скороход. Особо было отмечено, что прежнему руководству завода не удалось обеспечить выпуск заявленных ранее 4 миллионов тонн цемента. И не в последнюю очередь - из-за затянувшегося ремонта так называемой «сухой линии». Сейчас, однако, на «Мордовцемент» прибыли представители фирм - поставщиков оборудования, что уже привело к некоторым позитивным переменам. Кроме того, в следующем году начнется разработка нового карьера - в это направление холдинг вложит 250 миллионов. Суммарный же объем его инвестиций в течение ближайших полутора лет оценивается в 1,2 миллиарда рублей. «На «Мордовцементе» многое сделано, но еще больше только предстоит сделать, - отметил представитель «Евроцемент груп». - Уверен, что под руководством высококвалифицированного менеджера будут решены все первоочередные задачи».

Глава Мордовии, в свою очередь, обратил внимание на необходимость скорейшего завершения капитального ремонта основных производственных площадок и проведения выверенной кадровой политики. «Мордовцемент» - одно из важнейших предприятий республики. Необходимо сделать все возможное для его дальнейшего развития», - подчеркнул Владимир Волков.