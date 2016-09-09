Героеву продлили содержание дома

Верховный суд Мордовии на минувшей неделе продлил срок содержания под домашним арестом бывшему главному почтовику Мордовии Ивану Героеву. С соответствующим ходатайством вышли представители следствия.

Напомним, сейчас Иван Героев подозревается в совершении тринадцати преступлений, двенадцать из которых относятся к категории тяжких. По версии следствия, Героев вместе со своим заместителем Василием Азясевым и главным бухгалтером Олегом Якуриным совершил многомиллионные махинации и растратил денежные средства, принадлежащие «Почте России». Подельники экс-главного почтовика уже получили по два и два с половиной года лишения свободы соответственно. Судебный процесс в отношении самого Героева еще не начался. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Именно с этим обстоятельством было связано последнее судебное заседание о продлении срока содержания под домашним арестом.

Представитель следствия настаивал на продлении срока содержания под домашним арестом до 3 декабря 2016 года. К этому времени обвиняемый должен ознакомиться со всеми материалами дела.

- Вы не возражаете? - интересуется председательствующий у Ивана Героева.

- Нет, ваша честь, не возражаю. Я на все согласен.

Через некоторое время суд оглашает решение, согласно которому срок содержания под домашним арестом Ивану Героеву продлен до 3 декабря 2016 года.

- Может быть, все-таки дадите показания? - спрашивает следователь у Ивана Героева.

- Нет.

Напомним, Иван Героев настаивает на своей невиновности и от дачи показаний на предварительном следствии отказался.

- Почему вы не хотите говорить? - интересуется корреспондент «ВС» у Ивана Героева.

- Без вариантов!

- То есть вы считаете себя невиновным?

- Да, я не виноват!

- А кому в таком случае нужно, чтобы вас осудили?

- Азясеву и Якурину. Они деньги воровали, а я - нет.

- Но у вас же тринадцать эпизодов…

- Без комментариев.