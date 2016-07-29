«Блинов возместил ущерб!»

В Ленинском суде Саранска набирает обороты судебный процесс по делу профессора Медицинского института МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрия Блинова. 36-летний доктор наук обвиняется в получении взяток со студентов и мошенничестве с использованием служебного положения. Как утверждает сторона обвинения, Дмитрий Блинов не только зарабатывал на приеме экзаменов за материальное вознаграждение, но даже умудрился фиктивно трудоустроить в МГУ имени Н.П. Огарева главного врача Ковылкинской районной больницы Владимира Шукшина и директора филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Мордовия» Юрия Машкова. На минувшей неделе они давали свидетельские показания. Вопросы и ответы записывал корреспондент «ВС».

Блинов продолжает работать

Напомним, Дмитрий Блинов был задержан летом прошлого года. По версии следствия, молодой профессор поставил на поток сдачу экзаменов за материальное вознаграждение. Причем в деле была практически вся возглавляемая им кафедра. Следствие полагает, что в Медицинском институте существовал негласный прайс-лист. Согласно ему, оценка «отлично» на экзамене стоила десять тысяч рублей, «хорошо» - восемь тысяч, «удовлетворительно» - шесть тысяч рублей. Как правило, денежные средства, полученные от студентов, поступали в распоряжение Дмитрия Блинова именно через его подчиненных. Все это позволило профессору сколотить приличное состояние. Молодой ученый передвигался по городу на дорогой иномарке, жил в комфортабельной квартире, строил дом. Вскоре после задержания суд выдал санкцию на его арест. Одновременно был наложен арест и на имущество Дмитрия Блинова. Однако позже мера пресечения была изменена сначала на домашний арест, а затем и вовсе на подписку о невыезде. В настоящее время профессор продолжает заниматься преподавательской деятельностью в Медицинском институте.

После разгоревшегося скандала многие считали, что на преподавательской карьере Блинова можно поставить крест, однако руководству учебного заведения предъявленных обвинений оказалось недостаточно для кадровых решений. Сейчас заведующий кафедрой общественного здоровья, организации здравоохранения и фармации обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток, а также служебном подлоге и мошенничестве с использованием служебного положения. Последний пункт заслуживает особого внимания, поскольку является наглядной демонстрацией размаха и самоуверенности, с которой зарабатывал деньги Дмитрий Блинов. Так вот, по данным следствия, профессор фиктивно трудоустроил в университет главного врача Ковылкинской районной больницы Владимира Шукшина и директора филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Мордовия» Юрия Машкова. Первый был оформлен на должность ассистента кафедры, второй - на должность доцента. На самом деле никакой работы в университете они не делали, но при этом им регулярно начислялась заработная плата, которую по поддельным доверенностям получал Дмитрий Блинов. По данным следствия, только на «мертвых душах» профессор «поднял» более двухсот тысяч рублей. Общую же сумму «заработанных» профессором денег мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Примечательно, что ни Шукшин, ни Машков даже не подозревали о том, что работают в университете. О своей преподавательской деятельности они узнали от следователей только после задержания Дмитрия Блинова. На минувшей неделе Владимир Шукшин и Юрий Машков были допрошены судом в качестве свидетелей.

«Никаких денег я не получал!»

Первым за трибуну для дачи свидетельских показаний приглашается Юрий Машков. После представления и предупреждения судьи об ответственности за дачу заведомо ложных показаний слово берет представитель государственного обвинения.

- Юрий Иванович, вы знакомы с подсудимым Блиновым? Если да, то при каких обстоятельствах вы познакомились?

Ю.М.: С Блиновым лично я не знаком.

- Где вы работали до октября 2013 года?

Ю.М.: Я возглавлял Фонд обязательного медицинского страхования по Республике Мордовия.

- По роду своей деятельности вы взаимодействовали с медицинскими организациями Мордовии, в частности с руководством Медицинского института?

Ю.М.: Да.

- В чем выражалось это взаимодействие?

Ю.М.: Они обращались к нам с просьбой предоставить им специалистов для чтения лекций.

- Руководство Медицинского института предлагало вам какую-либо работу в образовательном учреждении?

Ю.М.: Одно время я был председателем Государственной экзаменационной комиссии по приему экзаменов у лиц последипломной подготовки.

- Вы получали за это заработную плату?

Ю.М.: Нет.

- Вы собирали какие-либо документы для трудоустройства в Медицинский институт?

Ю.М.: В 2012 году мне поступало предложение почитать лекции в институте. Но я отказался, сославшись на занятость. Из документов я заполнял только листок учета кадров и автобиографию. Но больше никаких предложений о работе мне не поступало. Лекции я не читал, заработную плату не получал.

- Подсудимый Блинов или другие сотрудники института ставили вас в известность о том, что вы трудоустроены в институт и вам начисляется заработная плата?

Ю.М.: Нет.

- Выдавали ли вы доверенность на получение заработной платы в бухгалтерию института?

Ю.М.: Нет.

- Вы знакомы с трудовым договором о трудоустройстве вас в институт, с дополнительным соглашением к этому договору?

Ю.М.: Мне их предоставляли только сотрудники полиции.

- А подписи, которые имеются на этих документах, принадлежат вам?

Ю.М.: Нет. Проводилась графологическая экспертиза.

Право задавать вопросы свидетелю предоставляется стороне защиты.

- Можете ли вы сказать, от кого именно вам поступило предложение почитать лекции в Медицинском институте?

Ю.М.: Я не могу сказать, от кого именно поступило это предложение. Был звонок из Медицинского института в мою приемную.

- Вы были знакомы с руководством мединститута?

Ю.М.: Да.

- Когда вам поступило предложение почитать лекции, вы принципиально были не против?

Ю.М.: Большого восторга я от этого не испытывал. Потому что я был очень занят на основной работе. После того как я отправил часть документов в мединститут, никаких предложений о работе больше не поступало. И я был очень рад, поскольку исполнить свои обязательства я бы не смог.

- Каким образом вы отправили документы в Медицинский институт?

- Их отвез в приемную института мой водитель.

«Я подписал пустой трудовой договор!»

Для дачи показаний приглашается главный врач Ковылкинской районной больницы Владимир Шукшин. Право задавать вопросы вновь предоставляется государственному обвинителю.

- Владимир Иванович, вы знакомы с подсудимым Блиновым? Если да, то при каких обстоятельствах вы познакомились?

В.Ш.: Да, я знаком с ним. Мы познакомились лет семь или восемь назад. Бывший директор Медицинского института предложила мне стать соискателем на степень кандидата медицинских наук. Она пригласила меня к себе и представила мне Блинова, сказав, что он станет моим научным руководителем.

- Вы были официально трудоустроены в Медицинский институт?

В.Ш.: Это было в 2012 году. Мне по телефону позвонил Блинов и сказал, что моя кандидатская диссертация выходит на финишную прямую. Он пригласил меня к себе. Сказал, что для защиты мне необходимо стать ассистентом на кафедре. Я написал заявление и подписал пустой трудовой договор.

- В силу занимаемой вами должности вы могли осуществлять работу в Медицинском институте?

В.Ш.: Я объяснил, что постоянно нахожусь в больнице и не могу часто появляться в Саранске. Но Блинов сказал, что мне не нужно постоянно находиться в институте. Он сказал, что, когда это будет необходимо, меня вызовут.

- Шла ли речь о какой-либо оплате за вашу трудовую деятельность в институте?

В.Ш.: Об оплате речь не шла.

- Фактически вы выполняли какие-либо работы на кафедре?

В.Ш.: Нет.

- Поручали ли вы кому-либо на основании доверенности получать за вас заработную плату?

В.Ш.: Нет.

- Кому принадлежат подписи в документах о вашем трудоустройстве на кафедру?

В.Ш.: Моя подпись только в одном документе, остальные подписи принадлежат не мне.

- В ходе допроса вам предъявлялись платежные ведомости, в них стоят ваши подписи?

В.Ш.: Нет.

- В итоге вы защитили кандидатскую диссертацию?

В.Ш.: Кандидатскую я защитил, но они утверждаются на ВАКе. А к этому времени Блинов был уже под следствием. Я явился в Москву на заседание ВАК и написал отказную.

Право задавать вопросы переходит к адвокату Дмитрия Блинова.

- Какова была форма взаимодействия Медицинского института и вашего лечебного учреждения?

В.Ш.: У нас в больнице проходят практику студенты института.

- Когда вы оформлялись на работу на кафедру, была какая-то конкретизация ваших обязанностей?

В.Ш.: Конкретизации не было.

- Вы пояснили, что подписали пустой трудовой договор, в нем был указан размер оплаты труда? - спрашивает председательствующий.

В.Ш.: Я не помню этого обстоятельства. Второго экземпляра трудового договора я не получил.

- Какие-либо денежные средства от Дмитрия Блинова вы получали?

В.Ш.: Нет.

«Претензий к Блинову нет»

Кроме того, в судебном заседании была допрошена представитель потерпевшей стороны, юрисконсульт правового управления МГУ имени Н.П. Огарева Маргарита Барнашова. Допрос начинает представитель гособвинения.

- Маргарита Ивановна, расскажите, что вам известно по материалам уголовного дела?

М.Б.: Об этом деле мне стало известно в октябре 2015 года, когда меня пригласил к себе следователь. Сначала речь шла о получении взяток. Но мы не были признаны потерпевшими по этим эпизодам. Но позже, когда добавились эпизоды, связанные с трудоустройством Машкова и Шукшина, нас признали потерпевшей стороной как юридическое лицо.

- Причиненный противоправными действиями Блинова ущерб в настоящее время возмещен?

М.Б.: Да, ущерб возмещен. Двести сорок семь тысяч, связанные с приемом на работу Машкова, и десять тысяч, связанные с приемом на работу Шукшина, возмещены.

- У вас есть претензии к Блинову?

М.Б.: Нет, поскольку ущерб возмещен.

Слово вновь предоставляется стороне защиты.

- Маргарита Ивановна, скажите, по вопросам с так называемым фиктивным трудоустройством Машкова и Шукшина причинен ли ущерб МГУ имени Огарева?

М.Б.: По-видимому, было намерение привлечь людей, чтобы они действительно работали, чтобы была налажена связь с практическим здравоохранением, но ввиду большой занятости Машкова и Шукшина это трудоустройство не состоялось. И те документы, которые были выданы для трудоустройства соискателей, были дооформлены не ими лично, а, я могу только предположить, работниками кафедры по указанию заведующего. То есть был нарушен порядок приема на работу. Фактически занятия, если вели, то не те люди, которые фигурировали в трудовом договоре. То есть ущерб причинен тем, что денежные средства получены кем-то другим.

- Может ли заведующий кафедрой самостоятельно выделять общее количество штатных единиц на кафедре?

М.Б.: Нет. Это определяется приказом ректора об утверждении штатного расписания.

- Если Машков и Шукшин не работали фактически на кафедре Блинова, то получается, что в каких-то группах закрепленные за ними занятия должны были вообще не проводиться. А если это так, то известно ли вам о фактах систематических срывов занятий на этой кафедре с 2013 по 2015 год?

М.Б.: Нет.

- Если о таких фактах вам ничего неизвестно, то кем именно проводились эти занятия?

М.Б.: Я этого не знаю.

- Если эти занятия все же проводились, то могли это делать другие преподаватели кафедры или даже сам Блинов?

М.Б.: Я могу только предполагать, что это могло быть, но мне это неизвестно.

- В чем же тогда заключается причиненный ущерб и кому именно?

М.Б.: Ущерб заключается в том, что фактически занятия велись, если велись, одними лицами, а оформлены были на основании подложных документов другие лица.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

