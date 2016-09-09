ТОВАРНЯКИ С «ДИЗЕЛЕМ»

Хоккеисты «Мордовию» завершают подготовку к новому сезону. 17 и 18 сентября - первые календарные матчи. А на минувшей неделе подопечные Юрия Воробьева дважды встречались с «Дизелем» - клубом ВХЛ «А».

В воскресенье наша команда выиграла в родных стенах с результатом 2:1 (отличились Александр Исмайлов и Сергей Волков), во вторник в Пензе - разошлась миром 4:4, изначально ведя в счете 4:1. Шайбы записали себе в актив Павел Медведев, Максим Ахметзянов, Кирилл Кицын и Николай Швейкин. Овертайм соперники решили не играть. В серии буллитов больше повезло хозяевам. Ворота «желто-синих», как известно, защищает экс-голкипер «Мордовии» Денис Мотошин.

4 сентября в Доме республики состоялось совещание, посвященное развитию хоккея. В нем приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, члены Правительства республики, а также руководство республиканской федерации хоккея и хоккейного клуба «Мордовия». Республиканское руководство поставило перед федерацией хоккея Мордовии задачу усовершенствовать систему организации хоккейного хозяйства, усилить взаимодействие между школой и клубом, чтобы готовить спортсменов для главной команды из местных воспитанников.