Инвестиции в будущее

В Ромодановском районе будет модернизирован спиртзавод, а в Кочкуровском - построены очистные сооружения

В последний день лета в Ромодановском и Кочкуровском районах состоялись встречи Главы Мордовии с жителями муниципальных образований.

Общение с ромодановцами проходило в здании открытого чуть менее двух лет назад Дворца культуры. И это лишь один из примеров социального развития райцентра. Другой его достопримечательностью стала школа на 650 мест, в строительство которой было вложено почти 330 миллионов рублей. Кроме того, в 2013 году здесь введен в эксплуатацию превосходный детский сад. Всего же за последнюю пятилетку в районе появилось 48 километров автомобильных дорог, 22 тысячи квадратных метров жилья и более 17 км водопроводных сетей.

Как отметил руководитель региона, в основе нынешних успехов лежит успешная работа целого ряда местных предприятий. Неплохую динамику демонстрирует, например, «Ромодановсахар». Завод уже в прошлом году ежесуточно перерабатывал до 9 тысяч тонн свеклы, производя за сезон 110 тысяч тонн сахара. Во многих хозяйствах удалось обновить парк сельскохозяйственной техники, модернизировать производственные мощности. А в селе Малые Березники было создано сразу два современных учебных центра для аграриев, да еще и роботизированная молочная ферма.

Есть, конечно, и проблемы. Простаивает некогда успешный спиртзавод, из-за чего около двух сотен человек вынуждены ездить на работу в столицу республики. Сейчас рассматриваются различные варианты возобновления его производственной деятельности. Самый оптимальный из них предусматривает переход на выпуск белковых добавок для кормления скота. «Умереть предприятию мы не дадим! - подчеркнул Владимир Волков. - В любом случае найдем способ задействовать его потенциал».

Еще один больной вопрос - здравоохранение. Решать его предполагается комплексно. В ближайшее время район получит дополнительно машину «скорой помощи» и аппарат ультразвуковой диагностики. Чуть позже в поселке сахарного завода начнется строительство фельдшерско-акушерского пункта.

Также ромодановцы просили помочь привести в порядок несколько автодорог, отремонтировать очистные сооружения и водопровод, построить детский сад, а также мост в селе Пушкино. Глава отметил, что часть проектов будет реализована уже в ближайшей перспективе.

Следующим пунктом рабочей поездки стал Кочкуровский район. Здесь тоже есть и свои успехи, и трудности.

Довольно высокие темпы развития отмечены в аграрном секторе. В «Норове», скажем, функционирует крупный животноводческий комплекс, построены семенной завод и мясоперерабатывающий цех. Отменным техническим оснащением может похвастать и фирма «Тавла». «Сейчас важно закрепить полученные результаты, - подчеркнул Глава Мордовии. - Для этого в Кочкуровском районе предполагается построить первую в Мордовии роботизированную ферму, рассчитанную сразу на 800 голов КРС».

Серьезные преобразования произошли в социальной сфере: «За последние годы в районе введено в строй около 19 тысяч квадратных метров жилья, - сообщил Владимир Волков. - Водопроводных сетей построили на 22 миллиона рублей, свыше 20 млн направлено на газоснабжение сел и поселков». В числе новостроек фигурируют также МФЦ, детский сад и социальный центр в Воеводском. Менее чем через год распахнет свои двери районный Дом культуры, о возведении которого шла речь в ходе прошлой избирательной кампании. Выполнен и другой наказ, предусматривающий приобретение спецмашины для очистки канализации. «Теперь настала очередь двигаться дальше - приступить к возведению очистных сооружений», - сказал Владимир Волков.

А еще нужны стадион, детские сады в Сабаеве и Подлесной Тавле, несколько игровых и спортивных площадок, плюс - пожарный пост с автомобилем для с. Сабаево. Многие вопросы, по словам Главы, удастся решить в течение ближайшего времени. Так, продолжатся работы по расширению сети дошкольных учреждений. От строителей же власти требуют сегодня не просто возводить дома, но и благоустраивать дворы - оснащать их тренажерами, игровыми комплексами, не говоря уж о скамейках и беседках. «Ни одна из поднятых тем не останется без внимания, - резюмировал руководитель региона. - Что не сможем выполнить сразу, будет считаться наказами депутатам».

Главный корпус школы открыт в Большом Игнатове

В День знаний в селе Большое Игнатово был открыт главный корпус местной школы. Поздравить жителей района со столь знаменательным событием приехали Глава Мордовии Владимир Волков и первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров.

Отстроенное «с нуля» двухэтажное здание отвечает всем современным образовательным требованиям. Общая площадь его превышает 2,9 тысячи квадратных метров. Внизу находятся, в частности, мастерская трудового обучения, оснащенная токарными, фрезерными, сверлильными и заточными станками, кабинет домоводства с 10 компьютеризированными швейными машинами, а также химическая лаборатория, оборудованная 11 столами, интерактивной доской и проектором. Второй этаж почти целиком отдан под учебные аудитории, в которых могут заниматься до 150 учащихся. Помимо того, в школе есть просторные актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, медицинский блок, а на прилегающей территории - спортплощадки.

Очевидно, что в строительство и оснащение классов были вложены немалые средства. Около 100 миллионов рублей было выделено по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемой при поддержке Минсельхоза РФ и республиканского Правительства. Затраты, впрочем, Глава назвал оправданными. Ведь в новых кабинетах дети будут не только получать теоретические знания, но и постигать азы профессионального мастерства. «В настоящее время повышенное внимание уделяется развитию именно инженерно-технического направления, - подчеркнул он. - Причем обучение должно начинаться со школьной скамьи. Мордовия в числе первых регионов получила возможность создать детский технопарк, а в перспективе - и открыть его филиалы в районах республики. У нас разработана программа строительства общеобразовательных учреждений. Среди первоочередных планов - возведение трех новых школ в Саранске и Краснослободске. Таким образом, задачи, поставленные Президентом и Председателем Правительства страны, будут выполнены в полном объеме уже через четыре года».

Перерезав традиционную красную ленточку, Владимир Волков ознакомился с условиями обучения школьников. В лингафонном кабинете он проверил, как ведется преподавание иностранных языков. А в кабинете информатики осмотрел работы ребят, занимающихся в кружке робототехники. Отдельно он поздравил с началом учебного года первоклассников - в Большеигнатовской школе их 35 человек.

На прошедшей затем встрече с жителями района руководитель региона озвучил сразу несколько хороших новостей. Во-первых, он рассказал о принятом решении приступить к реконструкции местного кинотеатра «Аврора», дабы в дальнейшем создать на его базе современный Дворец культуры. Во-вторых, Глава отреагировал на обращение оставить в Большеигнатовском районе несколько коек круглосуточного стационара: «Было множество просьб по больнице. Думаю, надо решить этот вопрос. Минздраву поручено увеличить количество койко-мест в дневном стационаре, а также предусмотреть возможности для круглосуточного размещения больных». Положительно он отнесся и к идее строительства ФАПов в селах Протасово и Андреевка. Наконец, поддержал Глава и предложение улучшить транспортное сообщение между селами. После запланированной замены школьных автобусов высвободившиеся транспортные средства будут работать на межпоселковых маршрутах.

В Кемле построен новый детский сад

1 сентября Глава Мордовии посетил также Ичалковский район, где был открыт детский сад «Радуга» на 115 мест. Строительство его было начато в декабре 2014 года по программе, инициированной Президентом страны Владимиром Путиным. Суммарная стоимость работ составила около 86,5 миллиона рублей. В дошкольном учреждении созданы все условия для гармоничного развития воспитанников. Есть комнаты для занятий и отдыха, бассейн, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы.

«В течение трех лет мы полностью решили проблему нехватки мест в детсадах, - заметил Владимир Волков. - В республике было открыто 44 садика. Сейчас, однако, наблюдается рост рождаемости, из-за чего вновь появились очереди. Это значит, что надо возводить новые объекты - дошкольные и общеобразовательные. Такова задача власти, наша общая задача».

Поздравив родителей и малышей с открытием нового детского сада, Глава отправился в Центр культуры села Кемля. На встрече с жителями района речь шла о перспективах дальнейшего развития территории и волнующих население вопросах. Как отмечалось, положительные изменения происходят сегодня в самых разных сферах. Построены, к примеру, очистные сооружения, благодаря которым улучшилась экологическая ситуация, а также около 400 домов, десятки километров дорог и несколько объектов соцкультбыта. В райцентре функционирует бассейн, открыто четыре ФАПа (сейчас строится пятый).

Среди первоочередных задач - ремонт терапевтического корпуса межрайонной больницы. Средства на это уже запланированы в бюджете. Равно как и на реконструкцию стадиона и некоторых автомобильных магистралей. Было высказано и довольно неожиданное пожелание - открыть в Кемле первый филиал детского технопарка. Благо местные школьники живо интересуются робототехникой.

Уже после встречи Главе было передано благодарственное письмо от жителей улиц Красная Звезда и Революционное села Ичалки за содействие в строительстве дороги.

Глава Мордовии открыл объекты комплексной компактной застройки в селе Баево Ардатовского района

Поездка Главы Мордовии Владимира Волкова в Ардатовский муниципальный район началась со встречи с местным активом. Как отметил руководитель региона, нынешние темпы социально-экономического развития территории вселяют определенный оптимизм. За последние годы в районе построено 27 тысяч квадратных метров жилья, 23 семьи получили новые дома и квартиры по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Реконструированы школа и терапевтическое отделение больницы, продолжает работу дневной стационар, построены стадион и современные ФАПы, отремонтирована поликлиника. В эксплуатацию введен и водозаборный узел, что позволило решить проблему водоснабжения города. Совсем скоро в строй намечено сдать Дом культуры. Не так давно начато возведение детского сада на 250 мест. В планах - строительство ЗАГСа.

Немалые средства инвестируются в местную экономику. Только в 2015 г. объемы вложений составили около 400 миллионов рублей - а это в 2 раза больше, нежели годом ранее. Около 300 млн руб. республика намерена выделить на развитие светотехнического завода.

Особое внимание Глава республики уделил теме роста доходов населения. «Наша цель - повышение зарплат, соответствующее уровню инфляции, - подчеркнул он. - В 2011 году средняя зарплата в Мордовии составляла около 13000 рублей. Сейчас она перевалила уже за 24 тысячи. Есть потенциал и для дальнейшего роста. Он связан, прежде всего, с повышением производительности труда, модернизацией предприятий промышленности и АПК, выпуском инновационной продукции». Кстати, если четыре года назад зарплаты в Мордовии были на 40 процентов меньше, чем в целом по стране, то сегодня отставание сокращено до 25%. «А в ближайшие 2-3 года мы выведем среднюю зарплату по республике до 85% от среднероссийского уровня», - сообщил руководитель региона.

В этот же день в селе Баево были открыты детский сад «Чипайне» на 55 мест и национальный культурный центр. Оба объекта построены по Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», рассчитанной на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. В строительство детского сада было вложено более 55 млн рублей. Условия, созданные здесь для детей и воспитателей, соответствуют всем современным стандартам. Групповые комнаты оснащены прекрасной мебелью. Есть пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, а также детские площадки. Что же касается Дома культуры, то в нем имеются концертный зал на 150 мест, библиотека, комнаты для занятий, выставочный зал. Местные жители поблагодарили Владимира Волкова за помощь при формировании нового облика села. Пользуясь случаем, они попросили оказать содействие и в реконструкции местного музея. «Этот вопрос будет решен, - пообещал Глава, - ведь торжества, приуроченные к 140-летию всемирно известного скульптора, пройдут не только в Саранске и в Москве, но и на его малой родине, в селе Баево».

Руководитель Мордовии также встретился с жителями поселка Тургенево. Здесь он заметил, что достигнутый уровень социально-экономического развития республики в немалой степени обусловлен сотрудничеством с федеральным центром. Благодаря поддержке Президента, Правительства и Государственной думы регион получил немалые суммы на празднование Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства и проведение матчей чемпионата мира по футболу. Причем косвенный эффект от их проведения во много раз превосходит прямые затраты.

Программа строительства детских садов будет продолжена

На встрече Главы республики с жителями Лямбирского района свободных мест в зале местного ФОКа практически не было. Пообщаться с региональным руководителем пожелали жители едва ли не всех близлежащих населенных пунктов.

Свое выступление Владимир Волков начал с подведения кратких итогов развития территории за минувшую пятилетку. В строй сдано около 500 домов и квартир общей площадью свыше 45 тысяч квадратных метров. Только в 2015 году построено 16 километров водопроводных сетей, открыт детский сад в с. Коммунар, в Берсеневке проведена реконструкция средней школы. Всего же на ремонт 10 общеобразовательных учреждений было потрачено свыше 150 млн рублей.

Положительная динамика отмечается и в производственной сфере. Площадь посевов зерновых культур удалось увеличить на 10 процентов, урожайность выросла на 40%, объемы производства мяса скота и птицы - в разы.

Что же до просьб, то они касались преимущественно детских учреждений. Жители Пензятки обратились к Главе с призывом оказать содействие в строительстве детсада, Большой Елховки - в реконструкции. Затрагивалась и тема возведения нового стадиона в районном центре. Как отметил Владимир Волков, подобные вопросы будут рассматриваться в приоритетном порядке. «Если рождаемость растет и ощущается необходимость в новых школах и детских садах, в формировании условий для занятий физкультурой и спортом, то средства на проведение работ изыщем непременно. Такие расходы - это, прежде всего, инвестиции в наше будущее, в развитие конкретных населенных пунктов и всей республики».

Андрей КРИВОВ

