Стимул к развитию

2 сентября в только что открытом после реконструкции здании кинотеатра «Россия» Глава Саранска Петр Тултаев встретился с председателями ТСЖ, домовых комитетов и просто неравнодушными жителями Ленинского района республиканской столицы. Причем к разговору с ними были приглашены и руководители различных департаментов мэрии, муниципальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, а также сотрудники полиции.

Градоначальник сразу дал понять, что такое общение не предполагает временных и прочих ограничений: «Задавать можно любые вопросы. Мы постараемся предельно доходчиво и честно ответить на них. Ибо понимаем, что, сидя в кабинетах, нельзя найти оптимальных путей решения насущных проблем. Разговаривать будем открыто. Расскажем, что можем предпринять и чего пока сделать не удастся».

Конечно, Ленинскому району грех жаловаться на недостаточное внимание со стороны городских и республиканских властей. Только за последние пять лет здесь удалось привести в порядок в общей сложности 278 дворовых территорий, на что было потрачено свыше 237 миллионов рублей. Еще 250 дворов сейчас ожидают своей очереди. В целом ряде дворов проведены работы по комплексному благоустройству. Так называемых малых архитектурных форм установлено на 17 миллионов. Построено несколько спортивных площадок, в том числе в районе «ипотечного квартала», лесопарковой зоны Юго-Западного жилого массива и на улице Республиканской. А тренажерные комплексы появились не только у многоквартирных домов, но и в многолюдных местах (например, на левом берегу реки Саранка).

Немалые средства вкладывались и в дорожное строительство. В ремонт проезжей части и благоустройство сквера по ул. М. Расковой было вложено более 59 миллионов рублей. В 18 миллионов обошелся ремонт ул. Энгельса (с установкой дренажной системы, кстати). В 10 млн - строительство дороги по улице Советской (на участке от ул. Ботевградской до Титова). Кроме того, частично заменено асфальтовое покрытие на ул. Терешковой, реконструировано множество внутриквартальных дорог и подъездных путей, открыто 1200 парковочных мест. В ближайших планах значится расширение улицы Попова.

На ремонт многоквартирных домов управляющие компании ежегодно получают почти полмиллиарда рублей. В пяти домах полностью заменены системы холодного и горячего водоснабжения, в восьми - отопления. Отремонтировано 38 фасадов, снесено 129 ветхих строений. Взамен введено в строй 63 тысячи квадратных метров жилья.

Притом о совершенно очевидных результатах развития, типа открытия храма и киноцентра на Юго-Западе, обустройстве площадки для проведения ярмарок выходного дня, на встрече упоминалось лишь вскользь. Хотя денег на их строительство выделялось, очевидно, немало…

Прозвучавшие вопросы касались в основном градостроительных планов и продолжения работ по благоустройству. Речь шла о сносе оставшихся двухэтажных домов, находящихся на территории жилгородка в центральной части Саранска, необходимости строительства еще одной школы на Юго-Западе, вплоть до перспектив открытия цирка. Как заверил мэр, проблема нехватки мест в общеобразовательных учреждениях постепенно будет решена. «Здесь есть два возможных варианта, - заметил он. - Либо возведение здания «с нуля» (как делается, допустим, в микрорайоне «Юбилейный»). Либо модернизация и расширение имеющихся площадей». Так, в следующем году начнется капитальный ремонт школы № 8. Она преобразится полностью. По плану там появится даже стадион.

Сложнее с цирком. «Скорее всего, это пожелание не будет выполнено, - признался Петр Тултаев. - Просто потому, что найти инвесторов едва ли удастся. В городах с населением до 300-400 тысяч человек рассчитывать на быструю окупаемость такой идеи довольно трудно. Более реалистичный с данной точки зрения проект - строительство аквапарка. Надеемся, что к футбольному чемпионату 2018 года он начнет функционировать».

Много говорилось и о наболевшем. Жильцы дома № 89 по улице Гагарина возмущались безответственностью собственников и арендаторов помещений на первом этаже, которые категорически не желают сдавать деньги на ремонт фасада. На Терешковой, 22 - другая беда. Там сточные воды подмывают фундамент здания. Причем откуда они просачиваются - остается загадкой для всех коммунальных служб. «Надо срочно разобраться и заставить виновника провести ремонт за счет собственных средств!» - потребовал столичный градоначальник.

Впрочем, главная проблема последнего времени - качество водоснабжения. Как подсчитала председатель одного из домовых комитетов, в прошлом месяце ржавая вода текла из кранов ее квартиры аж 22 дня. Кое-где управляющие компании оповестили жильцов о проводимой реконструкции сетей, но многим гражданам приходилось довольствоваться слухами и сплетнями. Два дня, когда значительная часть города вообще оказалась отрезанной от воды, похоже, переполнили чашу терпения. «В течение ближайших 10-15 минут подачу возобновим!» - клятвенно пообещали на встрече представители «Горводоканала». Спустя полчаса они попросили подождать еще минут 20-25, от силы - 30. Водоснабжение, однако, удалось восстановить лишь в девятом часу вечера, а приемлемое - ближе к полуночи. «Информационная работа с населением поставлена из рук вон плохо, - прокомментировал случившийся инцидент мэр Саранска. - О возможных неудобствах людям следует сообщать заранее всеми доступными способами».

Еще один непростой вопрос - ночная торговля алкоголем. Несмотря на введенные ограничения, спиртное «на вынос» легко продается в большинстве питейных заведений. Да и магазины то и дело нарушают установленные правила. «Работу, несомненно, надо активизировать, - согласился градоначальник. - Действовать будем исключительно в рамках закона, но предельно жестко».

Почти традиционно многие жители района интересовались ходом подготовки к отопительному сезону - просили установить новые окна в подъездах, заменить кровлю. По словам мэра, в целом работы идут по плану. А вопрос о шатровых крышах сегодня вообще стоит чуть ли не на первом месте по актуальности. «Мы исходим из того, что содержать дома с мягкой кровлей становится все дороже, - заметил он. - Лучше потратиться один раз, чем каждый год вкладывать средства в текущий ремонт и приобретение материалов. В наших климатических условиях шатровая кровля - вариант, может, и не идеальный, но наиболее разумный и приемлемый».

Справедливости ради, стоит заметить, что и слов признательности в ходе разговора прозвучало немало. Возможно, даже больше, чем ожидалось. На благодарности, правда, Петр Тултаев реагировал предельно сдержанно: «Чтобы город лучше жил и развивался, нужно обозначать проблемные моменты, стараться решить их и тут же ставить новые вопросы». Подобный подход определит, видимо, и характер других запланированных встреч - с жителями Пролетарского и Октябрьского районов.