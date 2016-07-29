«Старший менеджер»

Октябрьским районным судом Саранска вынесен приговор по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы «Химмаш - Борисовские» 43-летнего Эдуарда Плескушкина. Он обвинялся в четырех фактах вымогательств с предпринимателей республики на десятки миллионов рублей. Преступления были совершены в период с 2002 по 2011 год и долгое время оставались нераскрытыми - потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не сообщали об этом в правоохранительные органы.

В 2011 году Эдуард Плескушкин был объявлен в розыск и на протяжении трех лет скрывался от правоохранительных органов. В конце декабря 2014 года в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий он был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Мордовию. Все это время Эдуард жил в городе на Неве, где трудился старшим менеджером в одной из фирм. Взять Плескушкина удалось в тот момент, когда его супруга и 15-летняя дочь приехали в Питер повидать отца и мужа. Беглец ждал своих близких на вокзале. Едва он встретил жену с дочерью, как появились оперативники и защелкнули на его запястьях наручники. На следствии свою вину обвиняемый отрицал и от дачи показаний отказывался.

Так в чем же обвинялся Плескушкин? По версии следствия, он входил в состав группировки «Химмаш - Борисовские», которая занималась вымогательствами с предпринимателей Саранска. В бригаде он был не последним человеком, его считали приближенным к руководству криминального сообщества. По приказу лидера группировки Борисова Плескушкин участвовал в вымогательстве имущества у другого бригадира «Химмаша» Валерия Арюткина и его родственников. К тому времни Арюткин вовсю занялся коммерцией, что не понравилось верхушке группировки. По версии следствия, братки смогли вытрясти с опального бригадира имущество почти на 83 миллиона рублей.

Среди других «подвигов» Плескушкина в обвинительном заключении фигурировало и вымогательство денег с предпринимательницы, торговавшей в магазине «Океан» на рынке «Заречный». Правоохранители утверждали, что с 2002 года по февраль 2011-го Плескушкин с соратниками заставили бизнес-леди выплатить им за крышу более 17,5 миллиона рублей.

Еще одной жертвой вымогательства стал коммерсант, занимающийся подготовкой автобусов к рейсам, - его контора находилась на рынке «Данко». В 2003 году мужчине заявили, что это территория «химмашевских» и заставили платить дань - более 100 тысяч рублей. В том же 2003 году Плескушкин с товарищами «загнал под крышу» еще одного бизнесмена. За 5 лет он выплатил группировке около 2,5 миллиона рублей.

Эдуард Плескушкин в суде признал свою вину частично. Прокурор просил для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима. Суд признал Плескушкина виновным в совершении организованной группой в особо крупном размере двух вымогательств денег у предпринимателей на сумму 30 млн 283 тысячи рублей. Приговор - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Судя по всему, это не последний суд для Эдуарда Плескушкина. В мае этого года в Саранске были задержаны два местных жителя - 39-летний Дмитрий Костин и 38-летний Алексей Свищев. По версии правоохранителей, оба в лихие времена входили в состав группировки «Химмаш - Борисовские» и в феврале 2004 года получили приказ устранить саранского авторитета Виталия Шиндяпина из противоборствующей группировки «шиндяпинцы». Шиндяпин и его телохранитель Виктор Седов были расстреляны в Нижнем Новгороде. Один из подозреваемых заявил, что непосредственный приказ на устранение Виталия Шиндяпина отдал именно Эдуард Плескушкин. Сейчас расследованием этого громкого дела занимаются сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Сергей НОВИЦКИЙ

