Филиал «Мордовэнерго» в текущем месяце отремонтирует подстанцию в Ардатовском районе

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» активно проводят ремонтную кампанию.

В соответствие с графиком в сентябре текущего года будет проведен комплексный ремонт ПС 110/35/10 кВ «Ардатов».

Запланирован ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, масляных выключателей, разъединителей, шкафа управления, нескольких десятков единиц различных наименований энергооборудования, а также покраска и благоустройство энергообъекта. Все работы будут проведены собственными силами предприятия.

Ремонт энергетического оборудования - это плановая работа, проводящаяся в соответствии с установленным графиком реализации ремонтной программы в филиале «Мордовэнерго». Это также обеспечит бесперебойную работу электрооборудования, надежность и стабильность электроснабжения жителей Ардатовского района республики.

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 218 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги») – электросетевая компания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «МРСК Волги» находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя 1 690 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью 27 294, 7 МВА, 44 793 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ установленной мощностью 7393, 4 МВА, 224 380,2 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является ПАО «Россети» (доля в уставном капитале - 67,63 %).