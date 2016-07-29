Яблочная ярмарка для Саранска

В ближайшее воскресенье, 4 сентября, на парковочной площадке возле РДК пройдет первая в Саранске яблочная ярмарка. Идея ее проведения принадлежит мэру города Петру Тултаеву. Кстати, здесь можно будет приобрести не только яблоки, но и груши, сливы, ягоды, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников. Свою продукцию горожанам представят местные сельхозпроизводители и дачники. Посетители ярмарки смогут продегустировать яблочное варенье и отведать пирогов с яблочной начинкой. Поднимать настроение горожанам будут артисты художественной самодеятельности. Ярмарка будет работать с 9.00 до 15.00. Не пропустите!Заявки на участие поставщиков в ярмарке принимаются до 2 сентября 2016 года по телефонам 8 (8342) 24-15-40, 24-02-74 или по адресу электронной почты: danilova@adm-saransk.ru.