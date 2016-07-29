Новый стадион - к новому учебному году

29 августа в саранской гимназии № 23 в торжественной обстановке был открыт новый стадион. Хорошее футбольное поле, современные беговые дорожки, прыжковая площадка, тренажеры, универсальная площадка для игровых видов спорта (летом на ней можно играть в волейбол и баскетбол, а зимой играть в хоккей) ждут любителей здорового образа жизни.

На открытие спортивной площадки пришло много почетных гостей. Первый заместитель Главы администрации г.о. Саранск, директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев в своем выступлении подчеркнул, что на новом стадионе «должны заниматься не только ученики, но и взрослые, жители прилегающих к нему домов». От администрации города он вручил молодым футболистам гимназии комплекты футбольной формы.

- Теперь у вас есть экипировка, и вы сможете принять участие в соревновании «Кожаный мяч», тренируйтесь и добивайтесь высоких результатов, - призвал Алексей Егорычев.

В этот день гимназия еще не раз получала подарки, в основном гости дарили мячи - футбольные, волейбольные, баскетбольные. Как справедливо заметил один из гостей, мячей много не бывает, к тому же они быстро изнашиваются.

- Не одно поколение школьников этой гимназии мечтали о таком стадионе, и сегодня эта мечта стала явью, - сказал глава Ленинского района Александр Юткин. - Хочу сказать большое спасибо всем строителям - в последние два месяца они здесь дневали и ночевали. Слова особой благодарности хочется выразить Главе Саранска Петру Николаевичу Тултаеву. Сделать здесь стадион - его личная инициатива, с этой целью им проводились еженедельные планерки - утром и вечером. Юго-Запад преображается, за последнее время в нашем районе появился прекрасный храм, облагорожена территория около него, в субботу мы открыли кинотеатр «Россия». У жителей района есть все, чтобы прекрасно и с пользой для себя проводить время. Хочу пожелать нашим детям хорошо учиться, чтобы они были здоровы и занимались спортом.

После торжественного открытия стадиона на футбольном поле состоялся матч между учениками гимназии и работниками городской администрации. И не имеет значения, с каким счетом он завершился, ведь выиграли в итоге все горожане.