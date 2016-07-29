Афиша на День знаний

Первое сентября в нашей стране традиционно отмечается с праздничным размахом. В связи с проведением торжественных линеек праздничные мероприятия в этот день начнутся в Саранске во второй половине дня.

Старт празднику будет дан на площади Тысячелетия. В 12.00 здесь стартует Открытое первенство городского округа Саранск по стритбаскету среди мужчин и женщин.

В это же время - в 12.00 - в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина на Аллее мастеров откроется «Саранский Арбат». Здесь на выставке-ярмарке изделий декоративного творчества вы сможете увидеть работы учащихся и преподавателей детских художественных школ и школ искусств, центров детского творчества городского округа Саранск.

В 13.00 библиотеки столицы Мордовии проведут акцию «Город читающий - Саранск процветающий!». Для вас в этот день будут работать информационные площадки, сотрудники библиотек проведут интеллектуальный аукцион, супервикторину для самых умных, литературную интеллект-угадайку.

На Летней эстраде парка праздничные мероприятия начнутся в 13.00. Сначала перед гостями выступят учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, а также творческие коллективы образовательных учреждений и центров детского творчества. В 15.30 начнется концерт творческих коллективов Дома культуры «Заречье» и Дворца культуры г.о. Саранск. Праздничный вечер в 17.00 продолжит концерт-визитка лагеря творческого актива, в 18.00 состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Ребята 70-й широты». В 19.00 Кинофонд Республики Мордовии покажет всем собравшимся фильм «Дневник мамы первоклассника».

Танцевальная веранда ждет любителей уличных танцев, здесь в 15.00 начнется фестиваль-конкурс «Dansebattle».

Фонтанная площадь будет отдана в распоряжение младших школьников. В 13.00 начнется Театрализованное представление «На пороге Страны знаний», сразу после него, в 13.40, - шоу-программа «Путешествие в ДЕТСТВОландию». «Школа творческих открытий» откроется в 14.40. В ней ребята смогут принять участие в марафоне способностей и аукционе школьных талантов (конкурс песен, стихов и танцев), побить первоклассные рекорды. Здесь же будет дан мастер-класс по хип-хопу. В 16.00 начнется игра-путешествие по Стране знаний. Все это время (с 13.00 до 17.00) можно будет поучаствовать в сказочном фотопроекте «Дети в объективе».

Советская площадь на несколько часов (с 14.00 до 17.00) превратится в Ярмарку рабочих профессий. Все уставшие и проголодавшиеся после «рабочих будней» смогут угоститься солдатской кашей (в 17.00).

Главная сцена в это время (с 14.00 до 17.00) станет кинозалом под открытым небом, мероприятие пройдет в рамках Года российского кино. В 17.00 перед горожанами выступят творческие коллективы вузов, сузов и учреждений культуры Саранска. Праздник продолжит танцевальный шоу-проект от DJ&MC Nemov и DJ Relax (г. Нижний Новгород). Начало в 19.00.

Интересная программа ждет гостей на площади Победы. В 15.00 стартует патриотический проект федерального канала «ЗВЕЗДА», программа «Военная приемка» с Алексеем Егоровым. Вы сможете посетить мастер-класс об особенностях создания художественных и военных фильмов, встретиться с актерами и создателями картин.

В рамках проекта «Отечества достойные» можно будет пройти курс молодого бойца, узнать, как получить значок ГТО. Здесь можно будет посетить мастер-класс, а затем и поиграть в военно-тактическую игру лазертаг.

С 15.00 до 20.00 - время работы различных площадок на площади Победы. В «Салоне красоты и здоровья» стилист российских знаменитостей и таких проектов, как «Ледниковый период», «Танцы со звездами», «50 блондинок», РОМАН ДРОЖЖИН раскроет гостям праздника свои секреты.

На гастрономическом фестивале «БИЗНЕС-КУХНЯ» вы увидите мастер-классы лучших шеф-поваров и кулинаров, продегустируете понравившиеся блюда. В пикник-зоне пройдет шоу с множеством сюрпризов, выступят известные люди Мордовии.

Здесь же будет работать выставка-презентация культурных достопримечательностей и туристических маршрутов нашей республики.

Также на площади Победы будет проходить регистрация кандидатов в волонтёры Оргкомитета «Россия-2018».

Праздничные мероприятия также состоятся в Парке культуры и отдыха Пролетарского района (с 14.00 до 17.00). В микрорайонах города - на площади по ул. Коваленко, на пересечении ул. М. Расковой и Ульянова, бульвара Эрьзи, 19 - мероприятия будут проходить с 17.00 до 19.00.