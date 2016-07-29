Мордовия рассчитывает увеличить объемы производства компонентов для солнечных батарей

На прошедшей неделе Глава Мордовии Владимир Волков побывал на одном из самых высокотехнологичных предприятий региона - ООО «Хелиос-Ресурс». Именно здесь выпускаются кремниевые мультикристаллические пластины - основные компоненты солнечных модулей и элементов.

Новое производство создано совместными усилиями компании «Хелиос-Ресурс» и завода «Электровыпрямитель». Общий объем инвестиций составил около 330 миллионов рублей. На эти деньги была проведена реконструкция корпуса, находящегося на территории «Электровыпрямителя», закуплено и смонтировано современное оборудование. В том числе - пять установок для выращивания мультикристаллического кремния, аппараты для его резки и шлифовки, а также линии контроля и промывки пластин.

В дальнейшем планируется установить еще пять печей. А в перспективе - перевести в республику и все производство, ныне находящееся в подмосковных Мытищах. Таким образом, мощности саранской площадки вырастут с сегодняшних 40 мегаватт в год (в пересчете на полученную солнечную энергию) до 80-100 и даже 120 мегаватт. Одновременно предполагается дополнительно создать не менее 35 рабочих мест и увеличить зарплату персонала с нынешних 32 до 40 тысяч рублей.

«В Мордовии созданы довольно комфортные и благоприятные условия для ведения бизнеса, - подчеркнул генеральный директор компании «Хелиос-Ресурс» Андрей Карабанов. - Есть полное понимание и поддержка со стороны Правительства РМ, заинтересованность в развитии инноваций, стремление неустанно двигаться вперед». Руководитель предприятия также отметил, что изготовленными в республике кремниевыми пластинами оснащались солнечные электростанции, построенные в Оренбургской области, на Алтае и в некоторых других регионах страны. В текущем году солнечные панели предполагается поставить, как минимум, еще на пять российских электростанций, а в 2017-2018 годах - приступить к освоению иностранных рынков. В первую очередь - ближневосточного и индийского.

Глава Мордовии в свою очередь предложил сосредоточить усилия на производстве не только основных компонентов, но и самих солнечных батарей. По крайней мере рассмотреть возможности удешевления себестоимости готовой продукции. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Мордовия продолжает развивать инновации, - сказал Владимир Волков. - Альтернативная энергетика - достаточно сложное, но в то же время весьма перспективное направление. В некоторых странах ее доля уже сегодня доходит до 50 процентов в общем объеме потребляемой энергии. Именно поэтому мы и призываем идти дальше, работать на завтрашний день».

Кстати, подобные предприятия - пусть не самые крупные, зато высокотехнологичные - стабильно демонстрируют отменную производственную динамику. Достаточно сказать, что за последние четыре года на них было создано в общей сложности около 10 тысяч рабочих мест.