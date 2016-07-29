Главбух ответит за хищение денег из клиник

В Ленинском районном суде Саранска начался процесс по делу главного бухгалтера частных саранских клиник «М-Рус» и «Сервис мед». 38-летняя Лариса Давыдова обвиняется в присвоении и растрате денег фирм на сумму 284 тысячи рублей.

По версии следствия, Давыдова, пользуясь доверием директора, похищала деньги предприятий. Главный бухгалтер отправляла руководителю фирм СМС с указанием сумм, которые необходимо было внести на счета «М-Рус» и «Сервис мед» для того, чтобы расплатиться с поставщиками лекарств. Поскольку руководитель доверял Давыдовой, то перечислял деньги, не проверяя обоснованности финансовых запросов. Как оказалось - зря. Главбух специально завышала суммы платежей. Разницу, остававшуюся от оплаты поставщикам, она забирала себе.

По версии следствия, Лариса Давыдова с сентября 2014 года по февраль 2016 года присвоила у клиники «М-Рус» 165 тысяч рублей, у «Сервис мед» - 119 тысяч рублей. Финансовые махинации выявил сам директор фирм. Как только ему стало известно о хищении денег, главбух тут же была уволена, а в правоохранительные органы поступило соответствующее заявление.

На следствии женщина полностью признала свою вину, раскаялась и просила рассмотреть ее дело в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия. Однако на первом заседании вдруг изменила свою позицию. «Я раскаиваюсь, мне очень стыдно за то, что я совершила. Прошу прощения за все. Однако эти деньги - 284 тысячи рублей - я не все оставила себе».

Поскольку Лариса Давыдова перестала признавать свою вину полностью, то суд вынужден был прекратить рассмотрение дела в особом порядке и назначил новое рассмотрение в рамках стандартных процедур.