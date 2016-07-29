Лайнер обмана

За помощью к саранским полицейским обратилась 21-летняя жительница Саранска. Девушка заявила, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что недавно нашла объявление о вакансии на сайте «carer.ru». Работодатель предлагал трудоустроиться администратором на круизный лайнер. Студентка связалась с менеджером по указанному адресу электронной почты и поинтересовалась, как занять вакантное место.

В ответ соискательница получила письмо с условиями трудоустройства. Одним из обязательных пунктов являлось оформление визы. Стоимость услуги составляла 4,5 тысячи рублей. Работодатель уверял, что оформит визу сам, нужно только перевести деньги на реквизиты QIWI-банка. Студентка не заподозрила подвоха и перевела требуемую сумму. Однако ни визы, ни трудоустройства барышня так и не дождалась.