Глава Мордовии призвал предпринимателей активнее использовать возможности программ развития

Более сотни предпринимателей из Саранска и районов республики были приглашены в понедельник на встречу с Главой РМ Владимиром Волковым. В ходе состоявшегося обмена мнениями были обсуждены текущие проблемы и перспективы развития регионального бизнеса.

Как отметил руководитель Мордовии, нынешние трудности в экономике сильно отразились на деятельности многих ее отраслей, и предпринимательского сектора в частности. Однако созданный ранее задел позволяет республике успешно развиваться. Рост объемов производства отмечается в промышленности, сельском хозяйстве, переработке, строительстве. Причем деньги, вкладываемые в эти сферы, нередко открывают дополнительные возможности и перед частным бизнесом. Инвестиции в строительство, например, позволяют удержаться на плаву производителям стройматериалов и другой сопутствующей строительству продукции.

Впрочем, подчеркнул Владимир Волков, кризис - это еще и время возможностей. В связи с этим он призвал предпринимателей проявлять больше инициативы, активнее участвовать в поддерживаемых государством программах развития инноваций, экспорта и импортозамещения. Значительным, если не определяющим фактором их развития является поддержка федеральных структур. Именно потому столь важно сохранить преемственность и стабильность в органах власти разных уровней. Еще один серьезный резерв - внутриреспубликанская кооперация.

Хватает у бизнеса и нереализованных возможностей, например, в индустрии питания. Нынешнее ее состояние вызывает справедливые нарекания как рядовых посетителей кафе и ресторанов, так и профессионалов отрасли. Многим гостям бросается в глаза явное несоответствие высокого уровня развития городской среды с тем, что они видят в заведениях общепита. «Или готовят плохо, из некачественных продуктов, или сервируют так, что аппетит пропадает», - указал Владимир Волков.

Предприниматели в ответ говорили об административных барьерах, стоящих на пути частной инициативы, о сложностях при получении кредитов, важности расширения частно-государственного партнерства. Были и конкретные просьбы - увеличить ассортимент местной продукции на оптовой базе в Северном тупике, защитить магазины «шаговой доступности» от крупных торговых сетей или даже выделить земельный участок под строительство. Глава республики выслушал всех. Часть вопросов удалось решить прямо на месте, в других было поручено разобраться чиновникам из Правительства и муниципалитетов.