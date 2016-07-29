Русская драма открывает новый сезон

Государственный русский драматический театр Мордовии 9 и 10 сентября открывает свой 84-й театральный сезон на сцене музыкального театра. 9 сентября в 18.30 театр приглашает на драму В. Дельмар «Дальше - тишина», в главных ролях Любовь Денисова и Геннадий Арекаев.

10 сентября в 10.00 юные зрители смогут посмотреть сказку «Трям! Здравствуйте!», а в 17.00 начнется «Поминальная молитва» Г. Горина, ставшая визитной карточкой нашего театра.

Русский драматический театр открывает очередной сезон вне родных стен, долгожданное открытие театра после реконструкции должно состояться 1 декабря. А пока труппа показывает спектакли из своего репертуара «на выезде», гастролируя по республике.

В ноябре театр станет участником фестиваля «Мост дружбы», который пройдет в Йошкар-Оле. Наш коллектив повезет туда постановку режиссера Андрея Ермолина «У войны не женское лицо» по книге С. Алексиевич.