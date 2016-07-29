«Люди жалуются на магазины, продающие спиртное в розлив круглые сутки»

26 августа состоялась 37-я сессия саранского горсовета. По всей вероятности, это была последняя сессия городских депутатов пятого созыва, на ней народные избранники обсудили более десятка вопросов, главный из которых - бюджетный.

Доходная часть бюджета увеличилась

Доходная часть бюджета городского округа Саранск на 2016 год увеличилась на 412 миллионов 319 тысяч рублей. Это произошло за счет межбюджетных трансфертов в сумме 212 млн 319 тысяч и увеличения объема собственных доходов на 200 млн руб. за счет продажи муниципального имущества. Средства будут направлены на субсидии на обеспечение жильем молодых семей, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, строительство и ремонт автомобильных дорог в Саранске, приобретение пассажирских автобусов, ремонт зданий коммунально-бытового назначения, проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и другие нужды. С учетом всех изменений расходная часть бюджета на 2016 год составит 7 млрд 605 млн 180 тыс. руб.

Руководитель Департамента финансов Администрации Саранска Сергей Тюркин сообщил депутатам о подготовке проекта городского бюджета на следующий год - он должен быть опубликован и вынесен на публичные слушания. Как и в предыдущие годы, он имеет четко выраженную социальную направленность - почти 61% расходов бюджета планируется направить на финансирование образования, социальной политики, культуры, развитие спорта. На сферу жилищно-коммунального хозяйства предполагается выделить более 22% бюджета столицы Мордовии.

Депутаты определили, что публичные слушания пройдут 21 октября 2016 года в Большом зале администрации Ленинского района.

В Саранске стало меньше убийств и грабежей

На сессии горсовета начальник Управления МВД РФ по Саранску Сергей Сенькин сообщил депутатам, что общее состояние правопорядка на территории городского округа характеризуется рядом положительных показателей. Так, уменьшилось количество зарегистрированных убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж с проникновением в квартиры, грабежей.

Меж тем количество преступлений, совершенных в общественных местах, выросло на 20,5%. Это связано с открытием в городе больших торговых центров, которые посещает большое количество людей. Основное увеличение произошло за счет краж и нарушений правил дорожного движения. Также стало больше преступлений, совершённых лицами, не имеющими постоянного источника доходов, и людьми в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, не удалось снизить число преступлений, совершенных несовершеннолетними. По мнению Сергея Сенькина, одна из причин этого - отсутствие специального института, куда подросток мог бы обратиться со своими проблемами. Ребенок, попав в сложную жизненную ситуацию, стесняется просить помощи и совета у родителей, поэтому обращается к друзьям, знакомым по улице.

Растет и число жалоб граждан на нарушение общественного порядка в заведениях для курения кальяна, расположенных в многоквартирных домах.

- Кальянные - проблема из проблем, - согласился мэр Саранска Петр Тултаев. - Эту проблему надо решать. К тому же в Саранске до сих пор есть магазины, которые продают спиртное в розлив круглые сутки. Например, такой магазин есть у «Чайки» на Юго-Западе. Владельцы поставили во дворе два столика, как будто у них кафе, и торгуют спиртным. Люди жалуются, что вокруг этого места - пьянство, разврат, ругань, горожане устали от этого и не знают, что делать. Надо ловить с поличным. Придется мне надеть парик, приклеить усы и бороду и пойти в это место делать контрольную закупку, чтобы взять с поличным. Нам просто необходимо навести порядок с такими заведениями. Власть мы или нет?!

В городе определились с названиями новых улиц

Столица Мордовии меняется буквально на глазах, появляются не только новые здания, но и целые микрорайоны. В связи с этим возникает необходимость дать названия новым улицам. На очередной сессии горсовета депутаты выбрали названия для новых улиц в Луховке, Николаевке, Пушкино и районе р. Тавла. Одни из них будут названы в честь выдающихся и достойнейших людей (например, Чкалова), другие будут иметь красивые и романтические названия (Светлая, Звездная и т.п.).