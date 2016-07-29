«Мы рассчитываем на вашу мудрость, бесценный опыт и поддержку»

На прошлой неделе в Театре оперы и балета состоялось Собрание актива ветеранских организаций Мордовии. В его работе принял участие Глава республики Владимир Волков. Разговор шёл о повышении общественно-политической активности ветеранских организаций.

Своё выступление Владимир Волков начал с благодарности ветеранам за ту работу, которую они проводят уже на протяжении многих лет.

«Наша задача - обеспечить достойный уровень жизни для всех жителей Мордовии, - отметил руководитель региона. - И для этого мы работали не только над повышением зарплат, но и над сдерживанием цен, когда уровень инфляции был очень высокий. И нам это удалось. Продовольственные ярмарки, ярмарки выходного дня, наши соглашения с торговыми сетями, другие мероприятия позволили добиться того, что сейчас республика находится в тройке регионов с самой низкой стоимостью «продуктовой корзины» в России. Из 30 продуктов, входящих в её состав, 14 - самые дешёвые в стране. И эта политика будет продолжена».

В республике немало пенсионеров, сохраняющих трудовую и социальную активность, многие путешествуют, занимаются художественной самодеятельностью, спортом. «Это отличный пример для нашей молодёжи!» - заметил Глава республики.

Мордовия полностью выполнила программу по улучшению жилищных условий для ветеранов: почти 6,5 тысячи человек получили новые квартиры. Руководитель региона рассказал, что делается для пожилых людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, какие есть возможности в получении своевременной и качественной медицинской помощи, социальной поддержки, в том числе и на дому. Ежегодно свыше 4 тысяч ветеранов войны и труда проходят курс оздоровления в Республиканском госпитале ветеранов, санаториях и домах отдыха. За десять лет продолжительность жизни в крае увеличилась почти на 2 года и составляет более 72 лет, что выше, чем в среднем по стране.

«Главное по отношению к людям пожилого возраста - это забота, милосердие и внимание. К этой работе мы привлекаем наших волонтеров и различные организации. Почти 7 тысяч ветеранов республики получают льготы на оплату помещений и коммунальных услуг, проезда в городском и пригородном транспорте. И отменять систему льгот мы не собираемся», - заверил Владимир Волков.

В республике пенсионеры активно осваивают компьютерную технику, что существенно упрощает их жизнь и открывает перед ними новые возможности. Пожилые люди повышают свою финансовую грамотность, что позволяет обезопасить себя от мошенников. За последнее время бесплатное обучение по различным программам прошли 3,5 тысячи человек. В этом году поставлена задача обучить ещё более тысячи пенсионеров.

«Мы рассчитываем на вашу мудрость, бесценный опыт и поддержку», - обратился в заключение к ветеранам Глава республики. На собрании активистам ветеранского движения Мордовии были вручены заслуженные награды. По итогам мероприятия было принято Обращение к гражданам республики.