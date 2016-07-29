Владимир Волков посетил Теньгушевский район

В воскресенье Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжествах, приуроченных к 462-й годовщине села Теньгушево, и встретился с жителями района.

На встрече, проходившей в местном Доме культуры, были подведены некоторые итоги развития территории за прошедшую пятилетку. В районе реализуется ряд сельскохозяйственных проектов. В строй сдано около 16 тысяч квадратных метров жилья, построено и отремонтировано свыше 20 километров автомобильных дорог, а также 16,5 км водопроводных сетей. Заметные преобразования произошли и в социальной сфере. В частности, проведен капитальный ремонт поликлиники, введено в эксплуатацию нескольких фельдшерско-акушерских пунктов, а медицинского оборудования для них закуплено почти на 2 миллиона рублей. В райцентре отремонтировано здание МФЦ - на эти цели было направлено более миллиона рублей. В посёлке Барашево появилась универсальная спортивная площадка стоимостью около 1,5 млн руб.

В то же время, говоря о районной специфике - высокой (более чем на 80 процентов) дотационной зависимости, удаленности от республиканского центра, территориальном соседстве с Нижегородской и Рязанской областями, Глава отметил, что теньгушевцы вносят немалый вклад в развитие всей Мордовии. «Благодаря политической стабильности в регион приходят инвесторы, открываются современные производства, строятся объекты соцкультбыта. Именно консолидированное голосование и определило, по сути, нынешний облик республики, ее населенных пунктов», - подчеркнул он.

В ходе встречи традиционно было высказано немало просьб и наказов. Глава пообещал помочь с ремонтом Дома культуры в селе Шокша, детских садов в с. Теньгушево и поселке Барашево, а также с реконструкцией нескольких дорог местного значения. Были и благодарности. Жители районного центра выразили признательность за проведенный капремонт здания школы, представители Такушевского сельского поселения - за новые автомагистрали.

На празднике, посвященном 88-летию района и 462-летию Теньгушева, Владимир Волков еще раз пожелал жителям успехов и процветания. Награды из его рук получили супружеские пары, молодые родители и ветераны. Отдельного поздравления был удостоен Павел Елисеев - первый в истории уроженец села, ставший мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. По окончании торжества руководитель республики осмотрел выставку декоративно-прикладного творчества и пообщался с участниками фестиваля народной культуры. Один из них преподнес Главе РМ собственноручно сделанную матрешку.