На «Суре» прошел чемпионат по спортивному ориентированию среди сотрудников ФСБ

23 августа 2016 года на базе отдыха «Сура» Кочкуровского района состоялся Открытый чемпионат органов безопасности России по спортивному ориентированию «Азимут-Х», посвященный памяти сотрудников ФСБ России - майора В.И. Ненюкова и старшего лейтенанта Е.А. Клюкина, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Мероприятие открывали начальник УФСБ РФ по РМ Андрей Акулинин, старший федеральный инспектор полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаил Сезганов, министр спорта, физической культуры и туризма РМ Владимир Киреев, представители центрального аппарата ФСБ России, органов республиканской власти.

В этом году Открытый чемпионат проводился в 11-й раз, и в нем приняли участие 12 команд территориальных органов безопасности и 8 коллективов физической культуры Мордовской республиканской организации «Динамо». Всего в соревновании приняли участие более 100 спортсменов, среди которых - мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, спортсмены с первым разрядом. Им пришлось бежать дистанцию в лесном массиве Кочкуровского района протяженностью 6,3 км. Ориентируясь по карте, они должны были отметиться на 17 контрольных пунктах.

В командном первенстве первое место заняла Авиационная база ФСБ России из Йошкар-Олы, вторыми стали сотрудники из УФСБ России по Республике Мордовия, а третье заняли их коллеги из Нижегородской области.

В результате соревнований для коллективов физической культуры республики в зачет спартакиады «Динамо» Мордовии места распределились следующим образом: 1 место - УФСБ России по Республике Мордовия; 2 место - МВД России по Республике Мордовия; 3 место - УМВД России по Саранску.