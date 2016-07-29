В Саранске изданы новые книги о проживающих в республике народах

Презентация двух новых книг прошла в минувший понедельник в пресс-центре Дома печати - «Мордовия многонациональная» и «Социальный портрет татар Республики Мордовия».

Красочная, богато оформленная «Мордовия многонациональная» содержит информацию о 56 народах, проживающих в нашей республике. Также издание может рассказать о традициях, обычаях, численности всех 119 национальностей, зарегистрированных в Мордовии. В основу данной книги была положена последняя перепись населения.

По словам доктора исторических наук, директора НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ Валерия Юрчёнкова, идея написания книги родилась давно, однако сложность состояла в кропотливом подборе материала. Некоторые национальности представлены в Мордовии в малом количестве, но даже о них нельзя забывать.

«Главная идея этой книги высказана Президентом России Владимиром Путиным: «Великая миссия русских - объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Фёдора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар...», - сказал Валерий Юрчёнков.

Книга начинается с информации о мордве, далее следуют другие национальности по мере убывания количества их представителей на территории края. «Эта книга - необходимый политический инструмент, который поможет гармонизировать межнациональные отношения в республике. Книга даст возможность узнать, какие народы проживают рядом с нами, какие культурные особенности присущи тому или иному народу. И в конечном счете поможет сближению всех национальностей, проживающих в Мордовии», - подчеркнул министр по национальной политике РМ Анатолий Чушкин.

Бюллетень «Социальный портрет татар Республики Мордовия» является результатом социологического исследования, проведённого Научным центром социально-экономического мониторинга в 2015 году.

«Книга будет интересна не только специалистам, но и рядовому читателю, - считает начальник отдела мониторинга правовых процессов ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» Руслан Агишев. - Она открывает глубинные вещи в мировоззрении татар республики, показывает их отношение ко многим факторам.

Так, например, принято было считать, что татары, проживающие в Мордовии, предпочитают создавать семейные союзы только в рамках своего этноса, наши же исследования показывают, что большинство татарского населения края не имеют такого предубеждения».

«Социальный портрет татар Республики Мордовия» - пилотный проект этой серии исследований. Далее подобные социологические изыскания коснутся и других народов, населяющих наш край.