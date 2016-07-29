«Заработная плата должна быть достойной!»

На минувшей неделе в Саранске состоялся Республиканский профсоюзный форум «Наша сила - в единстве!», в работе которого приняли участие более 700 человек из числа профсоюзных работников, актива, представителей органов власти, социальных партнеров и работодателей.

Перед началом форума вниманию собравшихся был представлен фильм о Мордовии. Затем к участникам форума обратился Глава республики Владимир Волков: «Профсоюзы всегда были и остаются в авангарде гражданского общества. Это влиятельная сила, которая последовательно отстаивает права трудящихся во всех сферах экономики. В Мордовии профсоюзы занимают особое место, они участвуют в политической, экономической, социальной жизни, являются определяющей силой. В настоящее время профсоюзы объединяют почти 145 тысяч человек. Иными словами, каждый третий экономически активный житель республики является членом профсоюзов. У профсоюзов и органов власти республики общие цели и задачи. В центре нашего внимания - квалифицированные, инициативные и высокооплачиваемые специалисты».

Отдельно Владимир Волков остановился на вопросе повышения заработной платы: «Сейчас мы входим в десятку в России по темпам ее роста. В этом году поставлена задача обеспечить реальный рост зарплаты не ниже уровня инфляции. И мы сделаем все, чтобы выполнить эту задачу!» - подчеркнул Глава региона. Также Владимир Волков назвал недопустимой политику, когда работодатель пытается возложить финансовые проблемы на людей, задерживает заработную плату, экономит на мероприятиях по охране труда.

Председатель Федерации профсоюзов РМ Мария Голиченко в своем выступлении акцентировала внимание собравшихся на том, что региональная профсоюзная организация обладает правом законодательной инициативы по вопросам трудовых отношений и социальной защиты работников, и напомнила о действующем в республике институте социального партнерства.

«Вот задачи, которые мы ставим перед собой: решение вопросов по установлению работникам достойной заработной платы, обеспечению занятости и безопасных условий труда, исполнению государством социальных обязательств, - сообщила Мария Голиченко. - Главный двигатель экономического роста и развития - квалифицированный и хорошо оплачиваемый работник. Не только производство нуждается во вложениях, но и равноправно работники. Не могу не отметить, что и профсоюзы, и руководство республики имеют одинаковую точку зрения: заработная плата должна быть достойной!».

Мария Голиченко отдельно остановилась на вопросе МРОТ, который с 1 июля текущего года увеличился до 7500 рублей. Однако выиграли от этого повышения только те, кто получал самую низкую зарплату. - «Тех же, кто получал зарплату хотя бы на рубль больше, повышение МРОТ де-факто не касается. Это значит, что в том числе и низкоквалифицированный труд сравнивается по оплате с квалифицированным. Считаем, что с повышением МРОТ следует повышать зарплаты и другим категориям работников».

Другие выступающие затронули вопросы оплаты и охраны труда, социальных гарантий, закрепляемых в коллективных договорах, обеспечения жильем молодежи. Говорилось и о том, что при содействии профсоюзов студенты вузов в Саранске пользуются правом бесплатного проезда на общественном транспорте. Такого права, стоит заметить, нет в других регионах.

В рамках форума состоялось награждение активистов республиканскими и профсоюзными наградами, ветеранам профсоюзного движения вручили цветы и памятные подарки.