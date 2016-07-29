«Никакого ЕГЭ у четвероклашек не будет!»

В преддверии нового учебного года в Саранске прошел образовательный форум «Образование в Республике Мордовия: традиции, инновации, будущее». В работе форума принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

«Главная цель - создание в республике качественной, доступной, современной системы образования, - обозначил стоящую перед педагогическим сообществом задачу Владимир Волков. - При этом следует отметить, что в сфере образования произошли реальные позитивные изменения. Это результат нашей совместной плодотворной работы».

За 5 лет в Мордовии было построено и реконструировано 46 детских садов, создано 6,5 тысячи дополнительных мест. На эти цели было направлено почти 2 миллиарда рублей. В республике полностью обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. «Учитывая увеличение рождаемости, нам необходимо и дальше строить детские сады, - сказал Глава Мордовии. - Мы продолжаем строительную программу. Сегодня готовы к открытию детские сады в Саранске на 240 мест, в Ичалках, Ардатовском районе. Продолжается строительство в Торбеевском и Ардатовском районах, Саранске. Еще два детских сада построим в «Юбилейном».

В Мордовии продолжится и строительство школ. «За последние четыре года в республике были построены 4 новые школы, в общей сложности на 1420 мест, - сообщил Владимир Волков. - В этом году республика приступила к реализации масштабного проекта по строительству школ в рамках новой федеральной программы. Через пять лет все школьники республики должны обучаться в одну смену, а к 2025 году будут ликвидированы все ветхие и аварийные школы. В микрорайоне «Юбилейный» за счет федерального и республиканского бюджетов будет построена школа на 1450 учащихся. 1 сентября этого года будет открыта центральная школа в Большом Игнатове. Ведется реконструкция школы на 550 мест в Саранске, продолжается работа в Инсаре, в Дубенском районе. В ближайших планах - строительство новых школ в Краснослободске и Рузаевке».

В нашей республике разработаны системы оценки качества образования учебных заведений. Например, в первую пятерку рейтинга лучших городских школ Мордовии вошли Республиканский лицей для одаренных детей, лицеи №№ 43, 4, 7, гимназия № 12. В минувшем году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьники Мордовии завоевали 45 призовых мест. Это рекорд за всю историю олимпийского движения республики. Сегодня есть идея организовать «Мордовский республиканский центр олимпийского движения» на базе лицея для одаренных детей.

Немаловажная деталь: за последние пять лет заработная плата учителей в Мордовии выросла в 2,5 раза, зарплата воспитателей в детских садах - в 2,8 раза.

Говоря о ЕГЭ, Владимир Волков обратился к педагогам с призывом успокоить родителей и учеников, которые чересчур эмоционально воспринимают и сам экзамен, и его итоги. «Очень актуальный вопрос - психологическая поддержка учеников. Это играет не меньшую роль в воспитании и судьбе человека, чем наши академические знания», - подчеркнул Глава республики. Кроме того, он рассказал, что к нему обращаются родители 4-классников, которые обеспокоены так называемым ЕГЭ для выпускников начальной школы. «Никакого ЕГЭ у четвероклашек не будет!» - заверил Глава республики, а родителям школьников посоветовал: «Хватит учиться вместо детей!» «Какой из ребенка получится физик или агроном, если уже в первом классе за него домашние задания делают все, кроме него самого?!» - адресовал аудитории свой риторический вопрос руководитель региона.

Министр образования РМ Евгений Маркачев рассказал о победе республики в федеральном конкурсе на создание детского технопарка, и уже сейчас определены 7 направлений его работы: «IT», «Робо», «Нано», «Био», «Аэро», «Авто» и «Лазерные технологии». Школьники будут заниматься в условиях, максимально приближенных к производству. Это позволит привлечь большое количество ребят к занятиям научно-техническим творчеством.

Владимир Волков поддержал идею педагога из Рождественской средней общеобразовательной школы Оксаны Федотовой, предложившей на форуме создать в Ичалковском районе филиал детского технопарка. Более того, глава региона заметил, что подобные филиалы необходимы в каждом районе республики.

Начальник городского управления образования Оксана Шуляпова рассказала, что с 2008 года число учеников в школах Саранска возросло на 4 тысячи. 1 сентября этого года в столице Мордовии откроется 135 классов-комплектов для первоклассников.

В завершение форума состоялось награждение 5 школ Мордовии, внедряющих инновационные образовательные программы. Они получили премии Главы республики в размере 500 тысяч рублей. Это Атемарская средняя школа Лямбирского района, Кемлянская средняя школа Ичалковского района, средняя школа № 8 Рузаевки, саранские гимназии №№ 19 и 20. Напоследок Глава республики еще раз поздравил всех педагогов с наступающим новым учебным годом.